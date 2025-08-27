Polícia apreende espingarda de alto poder em área rural de Mâncio Lima

Armamento com numeração raspada e carregado foi encontrado em abrigo improvisado na mesma região onde ocorreu um duplo homicídio; um suspeito fugiu da abordagem

A Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma espingarda calibre 12, de alto poder destrutivo, durante uma operação na zona rural de Mâncio Lima na última terça-feira (26). A ação foi realizada no ramal Feijão Insosso, local que foi palco de um duplo homicídio recentemente.

De acordo com a PM, as equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) localizaram um abrigo improvisado em uma área de mata. Um homem que estava no local conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Com o apoio do cão policial K-9 Thor, treinado para encontrar armas e drogas, os militares localizaram a espingarda. A arma, modelo 88 da marca Maverick by Mossberg, tinha a numeração raspada e estava carregada com cinco cartuchos intactos. Também foram apreendidas duas munições calibre 36.

O material foi encaminhado à Delegacia Geral de Mâncio Lima para os devidos procedimentos legais. A apreensão é considerada significativa pela polícia, dada a potência do armamento e o histórico recente de violência na região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários