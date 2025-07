Polícia apreende drogas, munições e dinheiro em bar próximo a escola em Epitaciolândia

Operação do GIRO e GOC encontra cocaína, balança de precisão, munições e quase R$ 2 mil em bar suspeito de tráfico

Após denúncias anônimas sobre o comércio de entorpecentes e a presença de arma de fogo no estabelecimento conhecido como “Bar da Elen”, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na apreensão de drogas, munições e dinheiro em espécie, além da prisão do proprietário do local. A ação aconteceu nesta semana no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

De acordo com o relatório policial, equipes do GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva) e do GOC (Grupo de Operações com Cães) realizaram diligências nas proximidades do bar, situado próximo a uma escola de ensino infantil e a uma creche — fator que agrava a gravidade da situação, conforme a legislação vigente.

Com o auxílio de um cão farejador, os policiais localizaram dentro de uma gaveta do balcão uma bolsa feminina contendo 10 porções de substância análoga à cocaína, fracionadas em quatro tamanhos diferentes, uma balança de precisão digital, cinco munições de calibre .38 e a quantia de R$ 1.931,20 em dinheiro vivo.

Ainda segundo a polícia, as denúncias indicavam que o proprietário do bar costumava portar uma arma de fogo durante o atendimento aos clientes. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão e foi algemado para preservar sua integridade física e a dos agentes envolvidos na operação.

O suspeito foi conduzido sem lesões aparentes à Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde permanece à disposição da Justiça. Ele deve responder pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de munição e, possivelmente, por agravantes relacionados à proximidade com instituições de ensino.

