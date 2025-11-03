Geral
Polícia apreende drogas com dois adolescentes em patrulhamento no bairro Cristo Libertador em Sena Madureira
Equipe do GIRO encontrou porções de maconha e cocaína durante revista em Sena Madureira; jovens foram levados à Delegacia Civil para procedimentos legais
Durante patrulhamento rotineiro no Bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, uma equipe do GIRO (Gruamento de Intensificação de Rondas Ostensivas) abordou dois adolescentes com comportamento suspeito na tarde desta segunda-feira. Na revista pessoal, os policiais militares encontraram pequenas porções de maconha e cocaína, além de quantias em dinheiro – elementos que caracterizam indícios de tráfico de drogas.
Os jovens foram conduzidos imediatamente à Delegacia de Polícia Civil, onde foram submetidos aos procedimentos legais cabíveis. O comandante do 8º Batalhão da PM reforçou que a ação demonstra o compromisso da corporação em combater o tráfico de entorpecentes e manter a ordem pública no município.
Acre vira rota estratégica do tráfico internacional de produtores colombianos, aponta relatório
Comando Vermelho domina entrada de drogas pelo Rio Putumayo e intensifica guerra com PCC no estado; facção brasileira mantém acordos diretos com traficantes da Colômbia
O Acre consolidou-se como peça estratégica nas rotas fluviais e terrestres que ligam produtores colombianos aos distribuidores brasileiros de drogas, segundo relatório obtido pela Folha de S. Paulo. A maconha produzida em Cauca, na Colômbia, atravessa o Rio Putumayo e entra no Brasil pela região amazônica, alcançando Amazonas e Acre, onde é redistribuída por facções locais ligadas ao Comando Vermelho.
O estudo revela que o CV mantém acordos diretos com traficantes colombianos ao longo do Rio Solimões, buscando ampliar seu acesso a fornecedores da Colômbia e Peru – estratégia que garante vantagem sobre rivais e fortalece a presença da facção no Acre.
As forças de segurança estaduais já reconhecem que a disputa violenta entre CV e PCC tem relação direta com o controle dessas rotas de entrada da droga, explicando o aumento da violência nas fronteiras acreanas. O tráfico gera impactos devastadores na Amazônia, incluindo violência territorial e degradação social que afetam principalmente povos originários e ribeirinhos.
O levantamento, feito em parceria com a Direção Nacional de Inteligência da Colômbia (DNI), detalha como o tráfico internacional de drogas na chamada Amazônia Compartilhada envolve negociações diretas entre o Comando Vermelho, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e organizações criminosas colombianas, responsáveis pela produção e envio de drogas ao Brasil.
Segundo a reportagem, “a maconha skunk produzida na Colômbia é destinada quase integralmente ao mercado brasileiro, com foco em consumidores de maior poder aquisitivo, e registra crescimento especialmente nas regiões Sul e Sudeste.”
A droga, conhecida por ter alto teor de THC (tetrahidrocanabinol) — entre 15% e 25% —, é considerada de “maior qualidade e valor agregado” em relação à maconha vinda do Paraguai. O relatório aponta que “o skunk colombiano também é negociado pelas facções brasileiras, como o Comando Vermelho, com os grupos armados da Colômbia, assim como o cloridrato de cocaína e pasta base.”
Rota internacional documentada
- Origem: Cauca (Colômbia)
- Transporte: Rio Putumayo até Tarapacá (fronteira Colômbia-Brasil)
- Entrada no Brasil: Região amazônica (Amazonas e Acre)
- Destino: Redistribuição por facções pelo território nacional
Disputa territorial no Acre
- CV x PCC: Conflito pelo controle das rotas de entrada
- Aumento da violência: Consequência direta da disputa faccional
- Acordos internacionais: CV mantém parcerias com traficantes colombianos ao longo do Rio Solimões
Impactos socioambientais
- Degradação social: Maiores impactos sobre povos originários e ribeirinhos
- Violência territorial: Disputas por áreas de interesse do narcotráfico
- Intensificação do fluxo: Inclui a variedade “skunk” de alta potência
O relatório confirma o que autoridades acreanas já alertavam: o estado tornou-se ponto crítico no mapa do narcotráfico internacional, com facções brasileiras estabelecendo acordos diretos com produtores colombianos. A situação exige cooperação transfronteiriça e políticas específicas para a região amazônica.
Homem com tornozeleira é preso em Cruzeiro do Sul por ameaçar esposa grávida de sete meses
Acusado, conhecido como “Boca Preta”, afirmou integrar facção criminosa e prometeu agredir a vítima após ser solto
Acusados de assassinar jovem em cativeiro voltam a júri popular em Rio Branco
John Detrives e Ítalo Souza respondem por homicídio qualificado, cárcere privado e ocultação de cadáver; corpo da vítima nunca foi encontrado
O presidiário John Detrives Monte Ribeiro e o comparsa Ítalo Souza de Araújo voltam ao banco dos réus nesta segunda-feira (3), em Rio Branco, para serem julgados pelo assassinato de Tiago Enéas do Nascimento, ocorrido em 30 de outubro de 2023. O júri popular será realizado no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal da capital.
Segundo informações da TV 5, os dois são acusados de homicídio qualificado, cárcere privado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa. O crime aconteceu na Travessa da Mangueira, no bairro Cidade Nova, onde Tiago foi mantido em cativeiro. Antes de ser morto, a vítima chegou a aparecer em um vídeo gravado pelos criminosos. O corpo nunca foi localizado.
De acordo com as investigações, o assassinato seguiu o mesmo padrão do crime contra o operador de máquinas Elvis Clay Farias de Souza, também atribuído a John Detrives — já condenado a mais de 32 anos de prisão pelo caso. As vítimas eram atraídas por perfis falsos em redes sociais, supostamente administrados por uma mulher.
Além da dupla, Bruna Purinan Henrique e Cadmiel Nascimento Tavares também foram pronunciados por envolvimento no homicídio de Tiago. Ambos tiveram os recursos negados e aguardam a definição da data de julgamento.
