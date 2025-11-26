Polícia apreende arma e entorpecentes durante abordagem em Assis Brasil

Dupla é presa após tentar dispensar objeto ao perceber aproximação da viatura

Uma guarnição da Radiopatrulha realizava rondas ostensivas na Rua Francisco das Chagas, em Assis Brasil, quando dois indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram descartar um objeto em uma planta na calçada ao avistar a viatura. A atitude chamou atenção dos policiais, que imediatamente realizaram a abordagem e a revista pessoal.

Com os suspeitos, foram encontrados dinheiro em espécie e porções de entorpecentes, indicando possível prática de tráfico de drogas. Durante a averiguação na área onde o objeto havia sido lançado, os militares localizaram uma arma de fogo tipo garruncha, calibre .28, sem numeração, além de um cartucho.

Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

