Flash
Polícia apreende arma e entorpecentes durante abordagem em Assis Brasil
Dupla é presa após tentar dispensar objeto ao perceber aproximação da viatura
Uma guarnição da Radiopatrulha realizava rondas ostensivas na Rua Francisco das Chagas, em Assis Brasil, quando dois indivíduos demonstraram nervosismo e tentaram descartar um objeto em uma planta na calçada ao avistar a viatura. A atitude chamou atenção dos policiais, que imediatamente realizaram a abordagem e a revista pessoal.
Com os suspeitos, foram encontrados dinheiro em espécie e porções de entorpecentes, indicando possível prática de tráfico de drogas. Durante a averiguação na área onde o objeto havia sido lançado, os militares localizaram uma arma de fogo tipo garruncha, calibre .28, sem numeração, além de um cartucho.
Diante das evidências, os dois homens receberam voz de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, sendo conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
Comentários
Flash
Joabe Lira propõe feriado municipal em homenagem ao Dia do Gari em Rio Branco
O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Joabe Lira (União Brasil), apresentou nesta quarta-feira, 26, um Projeto de Lei que cria oficialmente o Dia Municipal do Gari e estabelece feriado para a categoria no dia 23 de outubro.
A iniciativa, já aprovada pelos parlamentares e encaminhada para sanção do Executivo, altera o calendário oficial de eventos do município e reconhece o papel dos profissionais responsáveis pela limpeza e manutenção das vias públicas da capital.
O texto também determina que o Poder Público realize ações de conscientização e valorização do trabalho desempenhado pelos garis, incentivando o respeito e o reconhecimento da população.
Com a nova proposta, fica revogada a Lei nº 501, de 17 de outubro de 1984, que tratava anteriormente da data comemorativa. A legislação passará a valer a partir da publicação oficial.
Comentários
Flash
Erosão expõe possível risco estrutural em ponte que liga Brasiléia a Cobija
A ponte Wilson Pinheiro, que conecta Brasiléia (AC) à cidade boliviana de Cobija, voltou ao centro das discussões públicas após uma denúncia apresentada pela vereadora Isabely Araújo (Republicanos) durante a sessão realizada nesta terça-feira, 25, na Câmara Municipal.
A parlamentar exibiu um vídeo gravado por um morador, no qual é possível observar sinais de erosão que podem estar comprometendo a estrutura da ponte, especialmente no trecho localizado no lado boliviano.
A equipe do O Alto Acre esteve no local e constatou que a erosão é visível. Tubulações de esgoto despejam resíduos diretamente sobre as bases de sustentação, deixando partes de concreto expostas. Também foi identificado um desnível e afastamento no acesso à ponte pelo território boliviano, o que acendeu ainda mais o alerta.
Procurada, a Assessoria de Comunicação do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) informou que a responsabilidade de manutenção da ponte foi transferida ao Estado, em parceria com o município, e que uma equipe técnica será enviada para realizar vistoria na área afetada. O órgão afirmou ainda que, caso seja confirmada a necessidade, intervenções emergenciais serão adotadas para garantir a segurança da estrutura e de seus usuários.
A ponte é um dos principais pontos de circulação entre os dois países, com grande fluxo de veículos, pedestres e atividades comerciais, o que torna a situação motivo de preocupação para autoridades e moradores da região fronteiriça.
Comentários
Flash
Deputado Tadeu Hassem cobra urgência no PCCR da Comunicação e anuncia Audiência Pública da LOA
Durante a sessão desta terça-feira (25) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) voltou a cobrar prioridade para a atualização do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Secretaria de Estado de Comunicação, destacando que a categoria sofre há décadas com defasagem salarial e, consequentemente, falta de reconhecimento.
O parlamentar informou que a Secretaria de Comunicação já encaminhou o pedido de atualização do plano e que a Secretaria de Planejamento está finalizando o estudo de impacto financeiro. “São menos de setenta servidores que mantêm de pé uma das áreas mais estratégicas do governo. É hora de olhar para essas pessoas”, declarou Hassem, ressaltando que a valorização da Comunicação deve ser tratada como pauta essencial dentro da discussão orçamentária.
Na mesma oportunidade, o deputado anunciou a realização de uma audiência pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, marcada para o dia 11 de dezembro, no plenário da Aleac. O evento reunirá representantes dos poderes, órgãos e entidades de classe para debater as metas e prioridades do governo para o próximo ano.
“A LOA é o instrumento que define onde os recursos do Estado serão aplicados. É aqui, neste plenário, que ajustamos, corrigimos e propomos emendas para garantir que o orçamento reflita as necessidades reais da população”, afirmou o parlamentar, reforçando o convite para que os servidores da Comunicação participem da audiência e defendam a inclusão do PCCR no planejamento financeiro do Estado.
Você precisa fazer login para comentar.