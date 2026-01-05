Cotidiano
Polícia apreende arma de fogo calibre 36 e prende suspeito durante abordagem em transporte remunerado em Sena Madureira
Equipe do 8º BPM flagrou homem com pacote suspeito; arma tinha numeração suprimida. Suspeito foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais
Na manhã desta segunda-feira (5), uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma arma de fogo durante abordagem a um transporte remunerado em Sena Madureira, no interior do Acre. Os policiais notaram um dos ocupantes do veículo portando um pacote de forma suspeita e decidiram monitorá-lo antes da intervenção.
Na revista, foi encontrada uma pistola calibre 36 com a numeração suprimida. O suspeito foi preso no local e, junto com a arma, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A operação faz parte das ações de patrulhamento ostensivo para coibir o porte ilegal de armas na região.
Incêndio em motor de canoa causa tensão no porto às margens do Rio Envira em Feijó, no interior do Acre
Fogo surgiu de forma repentina às margens do Rio Envira; ninguém se feriu, mas motor foi destruído. Suspeita é de falha mecânica ou superaquecimento
Um incêndio no motor de uma canoa assustou moradores e frequentadores do porto de Feijó, às margens do Rio Envira, na tarde desta segunda-feira (5). O fogo começou de forma repentina e se espalhou rapidamente, gerando correria no local.
O proprietário tentou conter as chamas sozinho, mas, orientado por populares, precisou lançar o motor na água para evitar que o fogo atingisse a embarcação por completo ou outras canoas próximas. Após esforço, as chamas foram controladas.
Ninguém ficou ferido, e os danos limitaram-se ao motor. A suspeita é de falha mecânica ou superaquecimento. O caso reforça a importância da manutenção preventiva em embarcações, essenciais para o transporte na região ribeirinha.
DNIT/AC recupera trecho no KM 722 da BR-364 nas proximidades da vila Santa Luzia e libera tráfego
Obras no KM 722, próximo à vila Santa Luzia, restauram pista danificada e garantem segurança no fluxo de veículos após intervenção de recuperação
O superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), no Acre, engenheiro Civil Ricardo Araújo, anunciou, na manhã desta segunda-feira (05), que depois de um trabalho intenso da equipe de engenharia do órgão e da empresa contratada para recuperação do trecho da BR-364, no km 722, nas proximidades da vila Santa Luzia, está sendo finalizado com a liberação total do trânsito no local.
Ricardo Araújo destacou a missão cumprida ao ressaltar que o trecho ficou interditado por um período muito curto, cerca de duas horas e a ação imediata da equipe de engenharia garantiu que o trânsito fosse garantido com a devida segurança e agora está sendo finalizada a segunda etapa com a cobertura dos bueiros e parabenizou a equipe e a empresa que mesmo no último dia do ano estavam trabalhando no trecho.
Governo do Acre publica edital com bolsa de R$ 2.100 para professores da rede estadual
A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta segunda-feira, 5, o edital do Processo Seletivo Simplificado do Programa Bolsa Mais Professores, que oferece 203 vagas com bolsa mensal de R$ 2.100,00 por até 24 meses, além de curso de especialização na modalidade de ensino a distância (EaD).
O programa busca reforçar o quadro docente em escolas que enfrentam carência de professores no ensino fundamental (anos finais) e no ensino médio. As unidades contempladas são definidas como escolas elegíveis, segundo critérios técnicos que consideram a vulnerabilidade socioeconômica, o desempenho educacional e a necessidade de alocação de profissionais.
O diferencial desse edital é a participação simplificada, com etapa única de análise documental, sem prova e sem exigência de pós-graduação prévia. Basta que o candidato seja professor da SEE/AC, efetivo ou em estágio probatório, alocado em escola elegível e com licenciatura ou formação pedagógica equivalente. A pontuação leva em conta títulos e cursos de aperfeiçoamento, mas todos os concorrentes têm as mesmas chances de ingresso.
Os selecionados receberão bolsa mensal e participarão de um curso de especialização EaD, com início previsto para 16 de março, e carga mínima de 360 horas, unindo prática docente e formação continuada. A iniciativa integra o esforço para fortalecer a qualidade do ensino e valorizar o trabalho dos educadores acreanos.
As inscrições seguem até 18 de janeiro, de forma totalmente online. O candidato deve optar por apenas um componente curricular.
Quem pode participar?
Podem se inscrever professores concursados da rede pública estadual, efetivos ou em estágio probatório, desde que alocados em escola elegível, sendo atendidos os critérios do edital. O documento também prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência.
Como será a seleção?
A seleção será feita por análise documental, com pontuação baseada em titulação (especialização lato sensu), cursos de informática e formações continuadas com carga mínima de 20 horas.
Cronograma
Publicação do edital: 05/01/2026
Inscrições: 05/01 a 18/01/2026
Deferimento das inscrições: 19/01/2026
Resultado preliminar: 04/02/2026
Resultado final: 10/02/2026
