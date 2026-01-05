Polícia apreende arma de fogo calibre 36 e prende suspeito durante abordagem em transporte remunerado em Sena Madureira

Equipe do 8º BPM flagrou homem com pacote suspeito; arma tinha numeração suprimida. Suspeito foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais

Na manhã desta segunda-feira (5), uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prendeu em flagrante um homem e apreendeu uma arma de fogo durante abordagem a um transporte remunerado em Sena Madureira, no interior do Acre. Os policiais notaram um dos ocupantes do veículo portando um pacote de forma suspeita e decidiram monitorá-lo antes da intervenção.

Na revista, foi encontrada uma pistola calibre 36 com a numeração suprimida. O suspeito foi preso no local e, junto com a arma, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais. A operação faz parte das ações de patrulhamento ostensivo para coibir o porte ilegal de armas na região.

