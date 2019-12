Uma operação da Polícia Civil, deflagrada na última terça-feira, dia 09, em Mâncio Lima, redeu a apreensão de dezenas de aparelhos eletroeletrônicos que haviam sido furtados há alguns dias na cidade. A operação foi batizada como “Telhado de Vidro”. No total, 10 pessoas foram presas.

Segundo noticiou o site Juruá Online, as pessoas presas são acusadas pelos crimes de furto qualificado, prática de rompimento de obstáculo, concurso de agentes e receptação. Os equipamentos apreendidos são parte do que foi roubado do Almoxarifado da Prefeitura de Mâncio Lima.

O delegado José Obetâneo, responsável pela investigação, destacou que um dos acusados, conhecido por Romário do Tande, chegou a comemorar a ação criminosa no data que ocorreu o furto, com rajadas de fogos de artifício. A polícia segue investigando se há outros envolvidos e na busca de apreender o restante do material roubado.

“É um trabalho árduo mas é uma trabalho prazeroso tendo em vista que a população acredita no trabalho que é realizado pelas forças de segurança pública na cidade de Mâncio Lima” destaca o delegado.

