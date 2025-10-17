Polícia apreende 122 quilos de skank e prende jovem de 21 anos em operação conjunta em Rio Branco

Ação do Gefron e do Tático do 2º BPM interceptou veículo após perseguição na AC-40; motorista fugiu, e passageira foi presa com 118 tijolos de droga avaliados em mais de 120 quilos.

Uma operação integrada entre o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e o Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de 122 quilos de skank e na prisão de Karolaine Paiva do Nascimento, de 21 anos, na noite desta sexta-feira (16), em Rio Branco.

De acordo com a PM, a ação teve início durante um patrulhamento de rotina na rodovia AC-40, quando os agentes do Gefron tentaram abordar um veículo Astra prata, placa KLR 4A74. O motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, o que levou os policiais a solicitarem apoio do Tático do 2º BPM.

A perseguição terminou no Ramal do Pastor, bairro Vila Acre, onde o carro foi interceptado. O condutor conseguiu escapar entrando em uma área de mata, mas a passageira foi detida ainda no local.

Durante a revista no veículo, as equipes encontraram 118 tijolos de skank, totalizando 122 quilos da substância, embalados e distribuídos no interior do automóvel.

Karolaine foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuada por tráfico de drogas. Segundo a polícia, ela não possuía antecedentes criminais.

