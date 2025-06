Polícia apreende 120 kg de carne de caça a 13 km de Cruzeiro do Sul, na comunidade do Gama após perseguição

Criança que estava na garupa da moto teve estado de saúde não divulgado; acidente ocorreu na variante próxima à loja Gazin

Um acidente fatal foi registrado em Cruzeiro do Sul na noite desta quinta-feira (26), na variante da BR-364, próximo à loja Gazin. Um motociclista identificado como Vitor Ronário Silva Lima, de 26 anos, que transportava uma criança na garupa colidiu violentamente com um cavalo solto na pista.

Segundo informações preliminares, o condutor da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O estado de saúde da criança que acompanhava o motociclista ainda não foi oficialmente divulgado. Equipes do SAMU atenderam as vítimas no local, mas não conseguiram reanimar o adulto.

O caso acende o alerta sobre animais soltos em vias públicas, problema recorrente na região. A Polícia Rodoviária foi acionada para investigar as circunstâncias do acidente e apurar a responsabilidade pela presença do animal na pista.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes. A presença de animais soltos na BR-364 é uma preocupação constante para motoristas da região e tem sido responsável por diversos acidentes, alguns com vítimas fatais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários