Flash
Poder Judiciário do Acre abre inscrições para jurados voluntários em Brasileia
Interessados poderão se inscrever até o dia 10 de outubro para atuar nos julgamentos do Tribunal do Júri em 2026.
A Vara Criminal da Comarca de Brasileia, sob responsabilidade do juiz-presidente do Tribunal do Júri, Guilherme Muniz de Freitas Miotto, anunciou a abertura das inscrições para cidadãos interessados em atuar como jurados voluntários nos julgamentos do ano de 2026.
As inscrições estarão disponíveis entre os dias 17 de setembro e 10 de outubro de 2025, no horário das 8h às 14h, no Fórum de Brasileia. Também será possível se inscrever por e-mail, mediante o envio de informações como nome, profissão, endereço, grau de instrução e número de telefone.
Função e atribuições
Os jurados são responsáveis por julgar casos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios tentados ou consumados. Durante o julgamento, os sorteados decidem se o réu é culpado ou inocente, enquanto o juiz preside a sessão.
As empresas e órgãos públicos costumam indicar funcionários para compor a lista de possíveis jurados. Desses, 25 nomes são selecionados e, entre eles, sete formam o Conselho de Sentença em cada sessão.
Benefícios e exigências
A participação garante aos jurados direito de preferência em concursos públicos, além da estabilidade no trabalho — já que a ausência em função do serviço no Tribunal não pode ser descontada do salário.
Para participar, o interessado deve:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos;
- Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
- Não possuir antecedentes criminais;
- Atuar de forma voluntária.
Impedimentos
Não podem ser jurados os surdos-mudos, pessoas consideradas inimputáveis (doentes mentais), cidadãos sem direitos políticos ou aqueles que residam em comarca diferente de onde ocorrerá o julgamento.
O edital foi assinado em 16 de setembro de 2025 pelo juiz Guilherme Muniz de Freitas Miotto.
Flash
Epitaciolândia inaugura nova Farmácia Municipal e reforça compromisso com a saúde da população
Nesta segunda-feira, 15, o prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do secretário municipal de saúde, Sérgio Mesquita, participou da inauguração oficial da nova Farmácia Municipal de Epitaciolândia. O espaço foi entregue à população como mais uma importante ação voltada para o cuidado e o bem-estar de todos.
A unidade dispõe de um amplo estoque de medicamentos, oferecendo à comunidade mais de 160 princípios ativos essenciais para o tratamento de diversas condições de saúde. O atendimento já se destaca pelo volume de demandas: diariamente, mais de 200 receitas médicas são dispensadas, garantindo acesso gratuito e seguro aos remédios necessários para quem mais precisa.
Durante a inauguração, o prefeito destacou que a farmácia é fruto de uma gestão que tem colocado a saúde como prioridade.
“Estamos investindo em qualidade de vida e garantindo que nenhum cidadão de Epitaciolândia fique sem o tratamento adequado. Essa nova farmácia é mais uma conquista da população e simboliza nosso compromisso em cuidar de gente com dignidade e responsabilidade”, ressaltou Sérgio Lopes.
O secretário de saúde, Sérgio Mesquita, também enfatizou a importância da unidade para fortalecer a rede de atenção básica.
“É uma estrutura preparada para atender a todos com eficiência, garantindo que os medicamentos cheguem às mãos da população com organização e transparência”, afirmou.
Com responsabilidade e dedicação, a gestão municipal segue avançando em ações que buscam acolher, proteger e promover saúde, construindo uma Epitaciolândia cada vez mais justa, digna e humana para todos os cidadãos.
A Farmácia Municipal agora está funcionando na Avenida Santos Dumont, nº 570 – Centro próximo a Lubri Pneus.
Flash
Zico retorna ao Acre após mais de 30 anos e destaca papel da educação e do esporte em palestra sobre liderança
Ídolo do futebol relembrou carreira, falou sobre superação de lesões e reforçou a importância da formação além dos campos
O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, esteve no Acre nesta segunda-feira (15), a convite do governo estadual, para ministrar a palestra “O Papel do Líder: Desafios e oportunidades com quem entende de vitória”. A visita marcou seu retorno ao estado após mais de três décadas.
Antes do evento, o ídolo concedeu entrevista à imprensa e destacou o papel da educação em sua trajetória. “Lá em casa, se não estudasse, não jogava bola. Meu pai sempre exigiu que os filhos tivessem formação, caso o futebol não desse certo”, disse.
Zico também relembrou os desafios enfrentados por conta de uma grave lesão no joelho, que o afastou precocemente dos gramados. Ele encerrou sua carreira profissional em 1994 e, em seguida, destacou-se no futebol de areia, onde conquistou duas Copas do Mundo.
Sobre voltar ao Acre, lembrou sua passagem pelo estado na década de 1990, quando atuava como secretário de Esportes da Presidência da República. “Meu objetivo é fomentar o esporte, não apenas o futebol. As mudanças que queremos dependem da gente”, afirmou.
Reconhecido como um dos maiores ídolos do Flamengo e embaixador do clube, Zico recebeu homenagens e foi citado pelo secretário de Governo, Luiz Calixto, como exemplo de liderança e superação. Ao comentar a eliminação do Brasil na Copa de 1982, respondeu com humildade: “As derrotas também fazem parte de uma carreira vitoriosa”.
Linha do tempo da aposentadoria de Zico:
- 1983: Transferiu-se para a Udinese, na Itália.
- 1989: Disputou seu último jogo oficial pelo Flamengo.
- 1990: Fez um amistoso de despedida do clube.
- 1994: Aposentou-se do futebol profissional.
- 1995: Iniciou carreira no futebol de areia, tornando-se artilheiro e melhor jogador da Copa do Mundo.
- 1996: Conquistou sua segunda Copa do Mundo de Futebol de Areia com a Seleção Brasileira.
Flash
Petecão garante caminhonete de R$ 317 mil para ações da Secretaria da Mulher em Epitaciolândia
Fortalecer políticas públicas voltadas às mulheres é essencial para garantir proteção, oportunidades e mais igualdade. Pensando nisso, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, nesta segunda-feira (15), a liberação de R$ 317 MIL para a aquisição de uma caminhonete destinada à Secretaria Municipal da Mulher de Epitaciolândia.
“É com muita satisfação que destinamos esse recurso. A caminhonete vai ajudar a secretaria a chegar até quem mais precisa, especialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não basta ter políticas públicas, é preciso dar condições para que elas cheguem de fato às pessoas”, destacou Petecão.
O prefeito, Sérgio Lopes, que recebeu a notícia com entusiasmo, reforçou a importância da parceria com o senador.
“Quando um recurso como esse chega à nossa cidade, quem ganha é a população. Essa caminhonete vai permitir que nossas equipes realizem atendimentos em campo, levem serviços essenciais às mulheres e promovam ações de proteção e valorização. Agradecemos ao senador Petecão pelo compromisso com Epitaciolândia e com a nossa gente”, afirmou.
O veículo, adquirido por meio de emenda de Transferência Especial — conhecida como Emenda Pix —, será utilizado para fortalecer as atividades da Secretaria da Mulher, apoiando projetos de assistência social, visitas a famílias em situação de vulnerabilidade e ações de prevenção à violência contra mulheres.
“Cada investimento é um passo importante. Quando a gente dá suporte a essas políticas públicas, estamos cuidando não só das mulheres, mas de toda a comunidade. É uma questão de justiça, de respeito e de desenvolvimento para o nosso estado”, completou Petecão.
Com esta ação, Epitaciolândia reforça seu compromisso com a proteção e o fortalecimento das mulheres, mostrando que políticas públicas bem aplicadas fazem a diferença na vida de quem mais precisa.
