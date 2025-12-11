Conecte-se conosco

Acre

Poder Judiciário alerta para golpe com falsas cobranças por e-mail

Publicado

2 horas atrás

em

O Poder Judiciário do Acre (PJAC) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que vem circulando pela internet. Criminosos estão enviando e-mails com cobranças falsas de títulos, usando indevidamente o nome do Tribunal de Justiça e mencionando, também de forma fraudulenta, o Cartório de Protesto da Comarca de Feijó.

A fraude foi identificada depois que uma moradora de Feijó procurou o cartório local para tirar dúvidas sobre uma suposta cobrança de R$ 68,01. O documento, apresentado como “intimação de contestação” e atribuído ao Poder Judiciário, chamou atenção. Ao analisar o material, a Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger) confirmou que se tratava de um golpe e não de um documento oficial.

O PJAC reforça que não envia intimações de contestação por e-mail e não solicita pagamentos por esse tipo de canal. Qualquer mensagem com essas características deve ser tratada como suspeita.

Ao receber e-mails suspeitos, a recomendação é não abrir anexos, não clicar em links e nunca realizar pagamentos diante de comunicações desse tipo. Quem receber mensagens semelhantes deve descartá-las e registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pela plataforma online da Polícia Civil.

Com informações do TJAC

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Sob coordenação do deputado Tadeu Hassem reúnem governo, sindicatos e sociedade civil; proposta prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano

Publicado

3 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

— Este é o momento de ouvirmos a sociedade e ajustarmos as necessidades reais do estado dentro das possibilidades orçamentárias — destacou Tadeu Hassem, ao abrir os trabalhos

A sessão contou com a participação de secretários estaduais, sindicalistas e representantes da sociedade civil, em um esforço para ampliar a transparência e o diálogo na definição das prioridades financeiras do próximo ano.

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) deu início nesta quinta-feira (11) aos debates sobre o orçamento estadual para 2026, com uma audiência pública que reuniu parlamentares, secretários, sindicatos e representantes da sociedade civil. O encontro foi conduzido pela Comissão de Orçamento e Finanças, presidida pelo deputado Tadeu Hassem (Republicanos).

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) enviado pelo Executivo prevê R$ 13,8 bilhões para o próximo ano, um aumento de 13,63% em relação a 2025. Desse total, R$ 9,3 bilhões são de recursos próprios do estado e R$ 4,4 bilhões vêm de outras fontes.

— Estamos discutindo o futuro do Acre. O orçamento precisa refletir as demandas reais da população e garantir investimentos nas áreas que mais impactam a vida das pessoas — destacou Tadeu Hassem durante a abertura dos trabalhos.

A audiência marca o início da tramitação da LOA 2026 e visa garantir transparência e participação social na definição das prioridades de investimento. O governo já confirmou, durante o debate, que todos os servidores estaduais receberão reajuste de 5,08% no próximo ano, mas afastou a possibilidade de novos planos de carreira (PCCRs) no momento.

A votação final da LOA está prevista para os dias 16 e 17 de dezembro, encerrando o calendário legislativo do ano. O texto definirá as diretrizes financeiras e os recursos destinados a áreas como saúde, educação, segurança e infraestrutura no Acre em 2026.

Para Tadeu Hassem, o debate é essencial para equilibrar as contas públicas e planejar o uso eficiente dos recursos. Foto: arquivo 

Comentários

Continue lendo

Acre

MDB diz que Gladson Cameli foi a Brasília pedir apoio para Mailza, mas rival Alan Rick não fez movimento semelhante

Publicado

3 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Presidente estadual do partido, Vagner Sales, afirmou que gesto do governador foi “correto e oportuno” e sinaliza prioridade; definição da aliança deve sair ainda em dezembro

A avaliação de Vagner é de que o gesto de Gladson foi correto e oportuno.“Fiquei feliz porque ele foi lá, ele demonstrou interesse em ter o MDB do lado dele, do lado da dona Mailza”, afirmou, referindo-se à vice-governadora. Fot: captada 

O presidente estadual do MDB no Acre, Vagner Sales, detalhou nesta quinta-feira (11) os bastidores da visita do governador Gladson Cameli (PP) ao presidente nacional do partido, Baleia Rossi, em Brasília. O encontro, ocorrido nesta semana, teve como objetivo oficializar o pedido de apoio do MDB à pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado em 2026.

Segundo Vagner, foi o próprio Baleia Rossi quem o informou sobre a presença de Gladson em seu gabinete. O governador buscava fortalecer a aliança com o MDB no Acre. O dirigente nacional teria destacado que a legenda estadual tem autonomia para decidir, mas reconheceu que “as coisas estão muito adiantadas dentro dos interesses partidários”.

— Ele fez o certo, ele tem que ir atrás mesmo. Se ele quer apoio do partido, ele acha que o partido é importante, ele fez a coisa correta: ir lá no MDB e solicitar também da direção nacional — avaliou Vagner.

Questionado se o senador Alan Rick, principal adversário de Mailza e filiado ao Republicanos, teria feito gesto semelhante, Vagner foi direto: “Não, não, não. Procurou não.” E completou: “Olha, na verdade, quem quer busca, né? Quem quer tem que ir atrás.”

O presidente do MDB-AC afirmou que as negociações estão avançadas, mas ainda dependem de definição de nomes para as chapas estadual e federal. O partido espera anunciar sua decisão ainda em dezembro ou no início de 2026.

— Estamos também discutindo já com os candidatos. Não adianta vir só com conversa, que ‘vou ajudar, vou ajudar’. Preciso de nomes na mesa. Preciso de compromisso — destacou Vagner.

O movimento de Gladson em Brasília é visto como um reforço público à candidatura de Mailza e aumenta a pressão sobre Alan Rick, que ainda não deu sinais públicos de articulação semelhante com a cúpula do MDB.

Vagner narrou que foi o próprio Baleia quem lhe telefonou para informar sobre a presença de Gladson em seu gabinete. Segundo ele, o governador buscava oficializar seu interesse numa aliança com o MDB no Acre para fortalecer a candidatura de Mailza.

Comentários

Continue lendo

Acre

Governo do Acre prevê orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026 e garante entrega do Estado “saneado” ao próximo governo

Publicado

3 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Secretário de Planejamento, Ricardo Brandão, apresentou a LOA na Aleac e destacou crescimento do PIB (14,7%) e aumento da renda per capita; objetivo é não deixar dívidas para a próxima gestão

A expecativa é que o Estado arrecade cerca de R$ 2,2 bilhões somente com ICMS. Da fatia global da LOA, os Poderes devem ter 16,1% do bolo. Foto: captada 

O governo do Acre projetou um orçamento de R$ 13,8 bilhões para 2026, durante a apresentação da Lei Orçamentária Anual (LOA) feita pelo secretário de Planejamento, coronel Ricardo Brandão, em audiência pública na Assembleia Legislativa (Aleac) nesta quinta-feira (11). Brandão afirmou que a gestão Gladson Cameli tem o compromisso de entregar o Estado “saneado” ao próximo governo, diferentemente da situação encontrada em 2019.

O secretário destacou indicadores econômicos positivos: o PIB acreano cresceu 14,7% – “mais que o país e cinco vezes mais que a região Norte” – e a renda per capita atingiu R$ 31,6 mil. Além disso, o Valor Bruto da Produção Agropecuária aumentou 11%, com crescimento associado ao controle do desmatamento.

Do total do orçamento, cerca de R$ 8 bilhões virão de recursos federais, especialmente do Fundo de Participação dos Estados (FPE), e a arrecadação própria com ICMS deve chegar a R$ 2,2 bilhões. Os Poderes do Estado (Executivo, Legislativo e Judiciário) devem receber 16,1% da dotação global.

O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA), referente ao ano de 2026, começa a ser discutido em audiência pública na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (11). Foto: captada 

A LOA será votada nos dias 16 e 17 de dezembro na Aleac. O governo também confirmou reajuste de 5,08% para todos os servidores em 2026, mas descartou, por ora, a criação de novos planos de carreira (PCCRs).

Composição do orçamento
  • Total: R$ 13,8 bilhões
  • Recursos federais (FPE): R$ 8 bilhões (58% do total)
  • Arrecadação própria (ICMS): R$ 2,2 bilhões
  • Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário): 16,1% do bolo
Fundamentação econômica
  • PIB acreano 2023: Crescimento recorde de 14,7%
  • Comparativo: “Cinco vezes mais que a região Norte”
  • Renda per capita: R$ 31,6 mil
  • Agropecuária: Aumento de 11% no Valor Bruto da Produção
Declarações do secretário

— Temos um compromisso do governo Gladson Cameli de entregar o Estado saneado. Não foi da mesma forma que recebemos em 2019. Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas — declarou Brandão, sendo aplaudido pelos presentes.

— A medida que a economia se expande, o reflexo expande na vida dos cidadãos. Nós tivemos essa marca: é possível crescer sem desmatar — pontuou.

A apresentação ocorre em ano pré-eleitoral e busca projetar imagem de gestão responsável frente aos eleitores. A dependência de transferências federais (58% do orçamento) segue como característica estrutural das finanças acreanas, mesmo com crescimento econômico recente.

“Vamos entregar o Estado com todas as contas pagas”, diz secretário sobre orçamento 2026. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo