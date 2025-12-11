Poder Judiciário alerta para golpe com falsas cobranças por e-mail

O Poder Judiciário do Acre (PJAC) emitiu um alerta à população sobre um novo golpe que vem circulando pela internet. Criminosos estão enviando e-mails com cobranças falsas de títulos, usando indevidamente o nome do Tribunal de Justiça e mencionando, também de forma fraudulenta, o Cartório de Protesto da Comarca de Feijó.

A fraude foi identificada depois que uma moradora de Feijó procurou o cartório local para tirar dúvidas sobre uma suposta cobrança de R$ 68,01. O documento, apresentado como “intimação de contestação” e atribuído ao Poder Judiciário, chamou atenção. Ao analisar o material, a Corregedoria-Geral da Justiça do Acre (Coger) confirmou que se tratava de um golpe e não de um documento oficial.

O PJAC reforça que não envia intimações de contestação por e-mail e não solicita pagamentos por esse tipo de canal. Qualquer mensagem com essas características deve ser tratada como suspeita.

Ao receber e-mails suspeitos, a recomendação é não abrir anexos, não clicar em links e nunca realizar pagamentos diante de comunicações desse tipo. Quem receber mensagens semelhantes deve descartá-las e registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pela plataforma online da Polícia Civil.

Com informações do TJAC

