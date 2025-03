PMs trocam tiros com bandidos e recuperam carro roubado no Acre

O tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Glauber Rubens Alencar foi preso em flagrante neste sábado (8) após esfaquear a própria esposa e o enteado, de 19 anos, em uma residência no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. O crime ocorreu por volta de meio-dia e resultou na intervenção de terceiros para conter o agressor.

De acordo com a Polícia Civil, Glauber teria tido um surto e, munido de um facão, tentou atacar os animais domésticos da casa. A esposa tentou impedi-lo, mas acabou sendo agredida. O filho dela, ao presenciar a cena, interveio para defender a mãe, entrando em luta corporal com o padrasto. Durante a briga, uma terceira pessoa que estava no local conseguiu imobilizar Glauber até a chegada da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro às vítimas, encaminhando-as ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste da cidade. O suspeito também recebeu atendimento médico para curativos antes de ser conduzido à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), onde permaneceu detido.

A Polícia Civil informou que Glauber Rubens Alencar responderá pelos crimes de lesão corporal, agressão física e tentativa de homicídio contra o enteado. As investigações sobre o caso seguem em andamento.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), disse que um procedimento interno foi aberto na Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, que repudia qualquer conduta criminosa praticada por seus agentes.

Segundo o Porta ampost.com.br não é a primeira vez que o tenente-coronel enfrenta problemas com a Justiça. Em 2021, ele foi preso preventivamente no âmbito da Operação Arrocho, do Ministério Público do Amazonas (MP-AM), sob suspeita de participação em um esquema criminoso que desviava drogas apreendidas com organizações criminosas no Estado. Na ocasião, a ação policial desarticulou uma rede de corrupção envolvendo agentes de segurança.

