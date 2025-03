PMs do Pará são presos por transporte de carga roubada

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), promoveu neste sábado, 29, mais uma edição do Opera Acre em três municípios do estado, com atendimentos especializados em cada localidade. Em Rio Branco, os procedimentos foram voltados para a ginecologia e cirurgia vascular; em Senador Guiomard, ocorreram cirurgias gerais, tanto para adultos quanto para crianças; e em Cruzeiro do Sul, os serviços incluíram ginecologia e laqueadura. Dessa forma, cada município recebeu atendimentos conforme suas necessidades locais.

“Hoje nós vamos operar 10 pacientes, a maioria com mioma uterino e sangramento crônico. Com esse mutirão, estamos devolvendo qualidade de vida para essas mulheres”, afirmou a médica ginecologista da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fudhacre), Elaine Leal.

O Opera Acre é uma das principais ações de regionalização da saúde promovidas pelo governo do Estado. Em vez de deslocar pacientes para a capital, a iniciativa leva os procedimentos cirúrgicos até os municípios, agilizando as filas de espera. O programa mobiliza equipes multiprofissionais que percorrem diversas localidades, garantindo atendimento de qualidade semelhante ao oferecido em Rio Branco.

A paciente Rosilania Oliveira, de 38 anos, compartilhou sua experiência:

“Fui diagnosticada com miomas há cerca de três anos e fiz o tratamento. Mas trabalhei muitos anos em uma aldeia indígena no Amazonas, vivendo em voadeira, viajando pelos rios. Por conta disso, entrei na lista de emergência para essa cirurgia. Graças a Deus, na terça-feira, de surpresa, ligaram para minha mãe me chamando, e hoje estou aqui”, relatou.

Aos 46 anos, Elisilda Silva também contou sua trajetória até conseguir a cirurgia:

“Trabalhei quatro anos em pé direto, foi quando descobri que estava com começo de trombose. Entrei no processo para a cirurgia, fiz todos os exames no primeiro mutirão, mas não fui chamada. Mesmo assim, não desisti. Corri atrás, fui ao posto e coloquei meu nome de novo. Um dia me ligaram para refazer os exames, fiquei feliz. E na segunda-feira de manhã, me ligaram para marcar a cirurgia. Eu nem acreditei!” contou emocionada.

O programa é uma estratégia essencial para enfrentar os desafios do sistema de saúde na região, proporcionando alívio e melhor qualidade de vida à população. Com cirurgias realizadas semanalmente, a iniciativa reforça o compromisso do governo estadual em ampliar o acesso à saúde e reduzir as filas de espera, tornando o atendimento mais eficiente.

“O maior desafio da gestão é regionalizar a saúde e temos cumprido isso progressivamente, sob a liderança do nosso governador. O governo do Estado tem investido cada vez mais em levar a saúde para mais perto das pessoas e esta edição do Opera Acre é mais um exemplo de que essa estratégia tem dado certo”, destacou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Em 2024, o Opera Acre realizou 14.857 cirurgias, demonstrando o impacto positivo da iniciativa no acesso da população acreana a procedimentos essenciais. O programa continua sendo um pilar fundamental para a melhoria da assistência em saúde no estado, beneficiando milhares de pessoas que aguardam por esses serviços. Em 2025, a meta é ampliar ainda mais o atendimento, garantindo que mais pacientes sejam contemplados.

