fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

PMDF estoura laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho

Publicado

24 minutos atrás

em

Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelaram, na noite desta sexta-feira (3/10), um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.

A descoberta ocorreu durante a Operação 5º Mandamento, que fiscalizava bares do Paranoá e Itapoã. Em uma distribuidora na Quadra 03 da Fazendinha, fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que algumas garrafas apresentavam lacres adulterados. Ao checar a nota fiscal, os policiais identificaram um endereço suspeito em Sobradinho dos Melos e decidiram verificar.

No local indicado, a equipe encontrou um espaço estruturado exclusivamente para a fabricação de bebidas falsificadas, com equipamentos capazes de realizar todas as etapas da fraude: produção, envase, rotulagem e embalagem. Foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de marcas conhecidas, tampas, maquinário e produtos químicos utilizados na adulteração.

Caseiro 

Um caseiro foi encontrado dentro do laboratório e conduzido à 6ª DP. Ele afirmou que o dono do imóvel está no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, já que a falsificação representa grave risco à saúde da população.

Além da PMDF e da Vigilância Sanitária, participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública e a DF Legal.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Ipaam aplica R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais em Manacapuru e Itacoatiara

Publicado

34 minutos atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Operação conjunta com o Batalhão Ambiental resultou em apreensão de 3 mil m³ de madeira e 22 procedimentos administrativos

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, realizada entre 19 de setembro e 3 de outubro nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara.

As equipes de fiscalização registraram 22 procedimentos administrativos, sendo dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão o funcionamento de serrarias sem licença ambiental, queima irregular de resíduos e apresentação de documentos falsos.

Em Manacapuru, as multas ultrapassaram R$ 3,6 milhões, incluindo R$ 2,2 milhões aplicados a uma empresa que descumpriu embargo e operava sem licença. Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por documentação irregular e armazenamento ilegal de madeira. Nessa ação, foram apreendidos mais de 3 mil metros cúbicos de madeira e lenha.

De acordo com o Ipaam, a operação tem caráter contínuo, sendo realizada em fases de 15 dias, e baseia-se em denúncias da população. Os autuados têm 20 dias para recorrer ou efetuar o pagamento das multas.

O órgão reforça que mantém canais abertos para denúncias e orientações sobre atividades florestais e crimes ambientais.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Campeonato Estadual da Série A terá 3 partidas decisivas

Publicado

1 hora atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Foto João Valente: Lyon tem um grande desafio contra o atual campeão acreano fora de casa

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá três partidas neste sábado, 4, no Álvaro Dantas, Xapuri e Brasileia. Os confrontos podem definir os primeiros classificados para a próxima etapa do torneio.

Pista x Preventório

Pista e Preventório se enfrentam, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, em duelo direto por uma vaga dentro da zona de classificação. O Pista ocupa a 3ª colocação no grupo A com 6 pontos e o Preventório é 4º somando 3.

Xapuriense x Lyon

O Atlético Xapuriense recebe o Lyon, em Xapuri, a partir das 19h30, em duelo pela ponta da chave A com promessa de ginásio lotado. O Atlético Xapuriense tem 6 pontos e o Lyon soma 9 na liderança.

Brasileia x Campo Grande

Brasileia e Campo Grande disputam um dos jogos mais esperados da primeira fase, a partir das 19h30, em Brasileia. Campo Grande lidera o grupo B somando 6 pontos e Brasileia tem 4 pontos na 4ª colocação. A partida vale a liderança da chave e quem vencer dará um passo decisivo para conquistar a classificação.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Santa Cruz e São Francisco começam a decidir Estadual da 2ª Divisão

Publicado

1 hora atrás

em

4 de outubro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Santa Cruz e São Francisco estão garantidos na 1ª Divisão em 2026

Foto Glauber Lima: Santa Cruz e São Francisco estão garantidos na 1ª Divisão em 2026

Santa Cruz e São Francisco começam a decidir neste sábado, 4, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o título do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram sem vantagem e quem somar quatro pontos fica com a taça e o bônus pela conquista.

Santa Cruz

O Santa Cruz chega para a decisão invicto. No duelo entre as duas equipes na fase de classificação, o Santa venceu sem nenhuma dificuldade.

O técnico Bruno Monteiro deixou para definir os titulares da Capivara somente no vestiário da Arena.

São Francisco

Depois de duas batalhas contra o Atlético na semifinal, o São Francisco vai para o primeiro jogo das finais com dois desfalques. O goleiro Jonathan e o atacante Kikinha. Os dois atletas irão disputar a Copa São Paulo pelo Galvez e não irão disputar as finais.

Trio de arbitragem

Marcos Santos apita a primeira das finais. Antônio Ecídio e Carlos Alberto serão os auxiliares.

5 e 10

Os torcedores irão pagar R$ 5,00 e R$ 10,00 para assistir o primeiro confronto entre Santa Cruz e São Francisco.

Comentários

Continue lendo