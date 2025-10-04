Cotidiano
PMDF estoura laboratório de falsificação de bebidas em Sobradinho
Equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) desmantelaram, na noite desta sexta-feira (3/10), um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas em Sobradinho dos Melos. O local funcionava como um verdadeiro laboratório clandestino, preparado para produzir e adulterar destilados de forma industrial.
A descoberta ocorreu durante a Operação 5º Mandamento, que fiscalizava bares do Paranoá e Itapoã. Em uma distribuidora na Quadra 03 da Fazendinha, fiscais da Vigilância Sanitária perceberam que algumas garrafas apresentavam lacres adulterados. Ao checar a nota fiscal, os policiais identificaram um endereço suspeito em Sobradinho dos Melos e decidiram verificar.
No local indicado, a equipe encontrou um espaço estruturado exclusivamente para a fabricação de bebidas falsificadas, com equipamentos capazes de realizar todas as etapas da fraude: produção, envase, rotulagem e embalagem. Foram apreendidas diversas caixas de garrafas vazias, rótulos de marcas conhecidas, tampas, maquinário e produtos químicos utilizados na adulteração.
Caseiro
Um caseiro foi encontrado dentro do laboratório e conduzido à 6ª DP. Ele afirmou que o dono do imóvel está no Ceará. O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo, já que a falsificação representa grave risco à saúde da população.
Além da PMDF e da Vigilância Sanitária, participaram da operação o Corpo de Bombeiros Militar do DF, a Secretaria de Segurança Pública e a DF Legal.
Cotidiano
Ipaam aplica R$ 7,3 milhões em multas por crimes ambientais em Manacapuru e Itacoatiara
Operação conjunta com o Batalhão Ambiental resultou em apreensão de 3 mil m³ de madeira e 22 procedimentos administrativos
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), em parceria com o Batalhão de Policiamento Ambiental, aplicou R$ 7,3 milhões em multas durante a 11ª fase da Operação Região Metropolitana, realizada entre 19 de setembro e 3 de outubro nos municípios de Manacapuru e Itacoatiara.
As equipes de fiscalização registraram 22 procedimentos administrativos, sendo dez autos de infração, quatro embargos e sete termos de apreensão. Entre as irregularidades encontradas estão o funcionamento de serrarias sem licença ambiental, queima irregular de resíduos e apresentação de documentos falsos.
Em Manacapuru, as multas ultrapassaram R$ 3,6 milhões, incluindo R$ 2,2 milhões aplicados a uma empresa que descumpriu embargo e operava sem licença. Já em Itacoatiara, uma empresa foi multada em R$ 1,2 milhão por documentação irregular e armazenamento ilegal de madeira. Nessa ação, foram apreendidos mais de 3 mil metros cúbicos de madeira e lenha.
De acordo com o Ipaam, a operação tem caráter contínuo, sendo realizada em fases de 15 dias, e baseia-se em denúncias da população. Os autuados têm 20 dias para recorrer ou efetuar o pagamento das multas.
O órgão reforça que mantém canais abertos para denúncias e orientações sobre atividades florestais e crimes ambientais.
Cotidiano
Campeonato Estadual da Série A terá 3 partidas decisivas
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá três partidas neste sábado, 4, no Álvaro Dantas, Xapuri e Brasileia. Os confrontos podem definir os primeiros classificados para a próxima etapa do torneio.
Pista x Preventório
Pista e Preventório se enfrentam, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, em duelo direto por uma vaga dentro da zona de classificação. O Pista ocupa a 3ª colocação no grupo A com 6 pontos e o Preventório é 4º somando 3.
Xapuriense x Lyon
O Atlético Xapuriense recebe o Lyon, em Xapuri, a partir das 19h30, em duelo pela ponta da chave A com promessa de ginásio lotado. O Atlético Xapuriense tem 6 pontos e o Lyon soma 9 na liderança.
Brasileia x Campo Grande
Brasileia e Campo Grande disputam um dos jogos mais esperados da primeira fase, a partir das 19h30, em Brasileia. Campo Grande lidera o grupo B somando 6 pontos e Brasileia tem 4 pontos na 4ª colocação. A partida vale a liderança da chave e quem vencer dará um passo decisivo para conquistar a classificação.
Cotidiano
Santa Cruz e São Francisco começam a decidir Estadual da 2ª Divisão
Santa Cruz e São Francisco começam a decidir neste sábado, 4, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, o título do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. As duas equipes entram sem vantagem e quem somar quatro pontos fica com a taça e o bônus pela conquista.
Santa Cruz
O Santa Cruz chega para a decisão invicto. No duelo entre as duas equipes na fase de classificação, o Santa venceu sem nenhuma dificuldade.
O técnico Bruno Monteiro deixou para definir os titulares da Capivara somente no vestiário da Arena.
São Francisco
Depois de duas batalhas contra o Atlético na semifinal, o São Francisco vai para o primeiro jogo das finais com dois desfalques. O goleiro Jonathan e o atacante Kikinha. Os dois atletas irão disputar a Copa São Paulo pelo Galvez e não irão disputar as finais.
Trio de arbitragem
Marcos Santos apita a primeira das finais. Antônio Ecídio e Carlos Alberto serão os auxiliares.
5 e 10
Os torcedores irão pagar R$ 5,00 e R$ 10,00 para assistir o primeiro confronto entre Santa Cruz e São Francisco.
