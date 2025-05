PMAC realiza pela primeira vez no Acre curso sobre câmeras corporais e uso da força

Acidente ocorreu em Senador Guiomard; condutor de veículo envolvido fugiu sem prestar socorro

Um grave acidente registrado na noite deste sábado (10) deixou o motociclista Álvaro Paulo de Farias, de 18 anos, em estado gravíssimo, além de ferir a idosa Lucinda Cavalcante Martins, de 62 anos. A colisão ocorreu na BR-317, próximo à rotatória conhecida como “Quatro Bocas”, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Segundo testemunhas, Álvaro conduzia uma motocicleta Yamaha Factor vermelha no sentido Boca do Acre/Rio Branco, com o objetivo de levar combustível a um amigo. No trajeto, colidiu violentamente com um veículo Chery QQ, também de cor vermelha, que estaria parado na contramão, sobre a pista de rolamento da rodovia federal.

O impacto causou lesões gravíssimas no jovem motociclista, incluindo afundamento de crânio, traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza gravíssima e trauma torácico. Após atingir o carro, a motocicleta atropelou Lucinda, que caminhava para casa após retornar da igreja. A idosa sofreu um corte profundo na cabeça, com sangramento ativo, e uma laceração no braço direito.

O condutor do carro envolvido no acidente fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Moradores e familiares prestaram os primeiros socorros e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi mobilizada, e Álvaro foi entubado ainda no local antes de ser encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A PRF isolou a área para os trabalhos de perícia e a remoção dos veículos. O caso será investigado para identificar o motorista foragido e apurar as circunstâncias do acidente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários