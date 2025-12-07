A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou, neste sábado, 6, uma atividade especial com alunos da Guarda Mirim do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM), em Cruzeiro do Sul. Mais de 90 jovens e adolescentes participaram de instruções voltadas à sobrevivência na selva.

Formado por alunos com idades entre 12 e 17 anos, o pelotão recebeu a missão de aprender técnicas essenciais para enfrentar os desafios da floresta amazônica. As atividades começaram ainda na madrugada e seguem até domingo, 7.

Ao longo da programação, os jovens são levados a superar limites e desenvolver habilidades como resgate, obtenção de água e fogo, orientação, além de aprenderem nós e amarrações. O treinamento também reforça valores de patriotismo e o respeito aos símbolos nacionais. Todas as aulas são divididas em turnos e ministradas por militares experientes de Cruzeiro do Sul.

A comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata Farias, esteve presente no acampamento, conversou com o pelotão e destacou a relevância da iniciativa. “Vocês estão tendo a oportunidade de contar com bons exemplos nesta programação. As instruções que cada um está recebendo servirão de base para o resto da vida de vocês e serão motivo de orgulho para seus familiares”, afirmou.

O acampamento deve ser encerrado na tarde deste domingo, 7. Até lá, os alunos continuam enfrentando uma rotina intensa de instruções e muito aprendizado.