A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, nesta terça feira, 16, no Quartel do Comando Geral (QCG), o 1º Encontro de Ex-Corregedores da instituição. A iniciativa teve como foco a valorização da trajetória da Corregedoria, o fortalecimento da memória institucional e a troca de experiências entre gestores que, ao longo dos anos, contribuíram diretamente para a consolidação da disciplina, da hierarquia e da credibilidade da corporação.

1º Encontro de Ex-Corregedores. Foto: Davi Barbosa/PMAC

A solenidade foi presidida pela comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, e pelo corregedor-geral da instituição, tenente-coronel Jamisson Neri, reunindo ex-chefes da Corregedoria que marcaram diferentes períodos da história da Polícia Militar do Acre.

A coronel Marta Renata destacou o caráter estratégico da iniciativa para o aprimoramento contínuo da instituição. Segundo a comandante-geral, ouvir quem já esteve à frente da Corregedoria é uma forma responsável de preservar aprendizados, alinhar boas práticas e fortalecer a atuação institucional.

“A Corregedoria é um dos pilares da Polícia Militar. Promover esse encontro é reconhecer a importância de quem já exerceu essa função e, ao mesmo tempo, aprender com suas experiências. A PMAC se fortalece quando valoriza sua história e utiliza esse conhecimento para qualificar ainda mais seus processos”, afirmou.

Durante o evento, o corregedor-geral da PMAC, tenente-coronel Jamisson Neri, apresentou um breve panorama da atuação da Corregedoria e ressaltou o papel essencial do órgão na preservação dos valores institucionais e na construção da relação de confiança com a sociedade.

“A Corregedoria desempenha um papel fundamental na Polícia Militar. É responsável pela manutenção da hierarquia, da disciplina e, principalmente, pela credibilidade institucional perante a sociedade. Todos os ex-corregedores aqui presentes deixaram um legado que temos buscado honrar por meio do nosso trabalho”, destacou.

Reconhecimento

Como forma de reconhecimento institucional, foram entregues Challenge Coins da PMAC aos ex-corregedores presentes. As moedas de desafio têm origem histórica no meio militar e simbolizam honra, pertencimento e reconhecimento por serviços relevantes prestados.

Na Polícia Militar do Acre, a entrega da Challenge Coin representa o reconhecimento àqueles que contribuíram de maneira significativa para o fortalecimento da instituição e para a excelência da atuação institucional.