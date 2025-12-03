PMAC participa de operação nacional e auxilia em resultados positivos

Entre os dias 19 e 24 de novembro, ocorreu a 3ª Operação da Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas (RENOE), com a articulação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), em parceria com as Polícias Militares de todos os estados e do Distrito Federal.

O resultado da ação demonstra a efetividade das forças de segurança:

• 2.161 pessoas presas

• 134 armas de fogo apreendidas

• 6,6 toneladas de drogas retiradas de circulação

• Prejuízo estimado ao crime organizado: mais de R$ 485,3 milhões

A RENOE ocorreu em todo o país. Foto: cedida.

O diretor de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), Rodney da Silva, destacou que os resultados alcançados evidenciam a competência das Polícias Militares em todo o país. Segundo ele, a Senasp, por meio da Diopi, segue empenhada em fortalecer as instituições e incentivar ações integradas, por intermédio da Renoe.

Entre as principais ocorrências destacam-se:

• Apreensão de grande quantidade de drogas e armas de fogo;

• Queima de plantio de maconha;

• Captura de foragidos e apreensões de revólveres e pistolas;

• Desarticulação de pontos de armazenamento e distribuição de drogas;

• Identificação de integrantes de facções criminosas e apreensão de cadernos de contabilidade do tráfico, balanças de precisão, embalagens e prensa hidráulica.

Policiamento fluvial. Foto: cedida.

Rodney da Silva destacou ainda que os números refletem o comprometimento das PMs com a segurança pública e com o enfrentamento direto às organizações criminosas. “As ações coordenadas entre o serviço de inteligência e as guarnições táticas de pronta-resposta demonstram a eficácia do planejamento integrado promovido pela Senasp no âmbito da Renoe”, acrescentou.

