Rio Branco (AC) – 12 de dezembro de 2025 – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, recuperou uma motocicleta utilizada em um assalto ocorrido na noite desta quinta-feira, 11, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.

A guarnição 101 foi acionada via COPOM após denúncia informando que três mulheres haviam sido vítimas de roubo na Rua Abacate. Segundo relato, dois indivíduos armados, em uma motocicleta vermelha, abordaram as vítimas e subtraíram celulares e pertences pessoais antes de fugirem em direção ao bairro Tropical.

Durante consulta operacional, os policiais verificaram que a motocicleta usada no crime havia sido roubada mais cedo, em outra região da cidade.

As equipes iniciaram buscas nas proximidades e em rotas conhecidas por serem utilizadas para fuga após crimes dessa natureza. A motocicleta foi localizada abandonada em uma rua do bairro Jardim Tropical, próxima a uma área de mata, apresentando avarias e sem chave.

Os suspeitos não foram encontrados e os objetos roubados não foram recuperados. O veículo foi encaminhado à Delegacia da 2ª Regional para os procedimentos cabíveis.