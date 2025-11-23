A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu três indivíduos, com idades de 25, 25 e 35 anos, e apreendeu mais de seis quilos de maconha durante uma ação realizada na noite desta quarta-feira (19), no bairro João Paulo II, em Rio Branco. A operação contou com equipes do 1º Batalhão e apoio da ROTAM, após a corporação receber denúncia anônima detalhada informando que um grupo estaria realizando o abastecimento de drogas em pontos de venda da região da Baixada da Sobral.

A denúncia descrevia que os suspeitos utilizavam um veículo de cor cinza para distribuir entorpecentes e citava que a prática ocorria com frequência desde o mês de agosto. As informações repassadas coincidiam com levantamentos já realizados pelas forças de segurança, que vinham monitorando o automóvel devido à sua presença recorrente em áreas conhecidas pelo tráfico.

Durante as diligências, as equipes localizaram o veículo na Avenida Sobral, que em seguida entrou na Travessa Ajuricaba, no bairro João Paulo II. Após abordagem, os policiais encontraram com um dos homens a quantia de R$ 60,00 e um aparelho celular. Com outro suspeito, foram localizados um celular e R$ 3.332,00 divididos em diversas cédulas, além de uma porção de aproximadamente 6 gramas de skank. O terceiro ocupante também portava um telefone celular.

Durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram uma bolsa contendo seis tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando cerca de 6,265 kg, além de outros itens utilizados no transporte do entorpecente. Um dos envolvidos afirmou que os valores encontrados com ele seriam provenientes de vendas de drogas realizadas dias antes.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos três indivíduos. O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança dos policiais e evitar possível fuga. Todos foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com a droga, o dinheiro, aparelhos celulares e demais materiais apreendidos. A PMAC destacou que os detidos foram apresentados sem lesões, com suas integridades físicas preservadas.