Em patrulhamento no bairro Eldorado, em Rio Branco, uma guarnição do Terceiro Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Força Tática e do RPM, apreendeu entorpecentes, celulares e materiais usados no tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (21). A ação ocorreu após a corporação receber denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam comercializando drogas na região.

Ao chegar ao local indicado, as equipes avistaram dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 14, carregando um saco plástico. Durante a abordagem, o adolescente de 14 anos foi flagrado segurando a embalagem que continha parte da droga, enquanto o outro tentou fugir pelas ruas próximas, sendo alcançado e contido momentos depois. Questionado sobre a procedência do material, o jovem de 15 anos afirmou que a droga era de sua propriedade e que havia retirado o entorpecente de sua residência.

Diante das informações, as equipes realizaram buscas no imóvel indicado, onde encontraram mais substâncias ilícitas, balanças de precisão, material plástico para embalagem e diversos aparelhos celulares de origem duvidosa. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 420 gramas de maconha, além de 26 invólucros da mesma substância, 0,2 gramas de cocaína, quatro celulares, balanças e acessórios utilizados no preparo da droga.

A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e dos próprios policiais, considerando a tentativa de fuga durante a abordagem. Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, sem registro de lesões ou escoriações.

