PMAC apreende drogas e materiais ilícitos durante ação no bairro Eldorado
Em patrulhamento no bairro Eldorado, em Rio Branco, uma guarnição do Terceiro Batalhão da Polícia Militar, com apoio da Força Tática e do RPM, apreendeu entorpecentes, celulares e materiais usados no tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (21). A ação ocorreu após a corporação receber denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam comercializando drogas na região.
Ao chegar ao local indicado, as equipes avistaram dois adolescentes, um de 15 anos e outro de 14, carregando um saco plástico. Durante a abordagem, o adolescente de 14 anos foi flagrado segurando a embalagem que continha parte da droga, enquanto o outro tentou fugir pelas ruas próximas, sendo alcançado e contido momentos depois. Questionado sobre a procedência do material, o jovem de 15 anos afirmou que a droga era de sua propriedade e que havia retirado o entorpecente de sua residência.
Diante das informações, as equipes realizaram buscas no imóvel indicado, onde encontraram mais substâncias ilícitas, balanças de precisão, material plástico para embalagem e diversos aparelhos celulares de origem duvidosa. Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 420 gramas de maconha, além de 26 invólucros da mesma substância, 0,2 gramas de cocaína, quatro celulares, balanças e acessórios utilizados no preparo da droga.
A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos e dos próprios policiais, considerando a tentativa de fuga durante a abordagem. Os adolescentes foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido, sem registro de lesões ou escoriações.
PMAC apreende mais de 6 kg de maconha e prende três indivíduos durante operação no João Paulo II
A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu três indivíduos, com idades de 25, 25 e 35 anos, e apreendeu mais de seis quilos de maconha durante uma ação realizada na noite desta quarta-feira (19), no bairro João Paulo II, em Rio Branco. A operação contou com equipes do 1º Batalhão e apoio da ROTAM, após a corporação receber denúncia anônima detalhada informando que um grupo estaria realizando o abastecimento de drogas em pontos de venda da região da Baixada da Sobral.
A denúncia descrevia que os suspeitos utilizavam um veículo de cor cinza para distribuir entorpecentes e citava que a prática ocorria com frequência desde o mês de agosto. As informações repassadas coincidiam com levantamentos já realizados pelas forças de segurança, que vinham monitorando o automóvel devido à sua presença recorrente em áreas conhecidas pelo tráfico.
Durante as diligências, as equipes localizaram o veículo na Avenida Sobral, que em seguida entrou na Travessa Ajuricaba, no bairro João Paulo II. Após abordagem, os policiais encontraram com um dos homens a quantia de R$ 60,00 e um aparelho celular. Com outro suspeito, foram localizados um celular e R$ 3.332,00 divididos em diversas cédulas, além de uma porção de aproximadamente 6 gramas de skank. O terceiro ocupante também portava um telefone celular.
Durante a busca no interior do veículo, os policiais localizaram uma bolsa contendo seis tabletes de substância semelhante à maconha, totalizando cerca de 6,265 kg, além de outros itens utilizados no transporte do entorpecente. Um dos envolvidos afirmou que os valores encontrados com ele seriam provenientes de vendas de drogas realizadas dias antes.
Diante do flagrante, foi dada voz de prisão aos três indivíduos. O uso de algemas foi necessário para garantir a segurança dos policiais e evitar possível fuga. Todos foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes, juntamente com a droga, o dinheiro, aparelhos celulares e demais materiais apreendidos. A PMAC destacou que os detidos foram apresentados sem lesões, com suas integridades físicas preservadas.
PF deflagra Operação Smokeout contra contrabando de cigarros eletrônicos em Rondônia
A operação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão em cinco municípios do estado
A Polícia Federal deflagrou a Operação Smokeout nesta semana, com o objetivo de coletar provas em investigação que apura a prática do crime de contrabando, em razão da comercialização ilegal de cigarros eletrônicos e acessórios, cuja venda é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
As investigações indicam que um grupo de empresas, controlado por pessoas associadas, estaria envolvido na prática criminosa. Diante dos indícios, a Polícia Federal representou ao Poder Judiciário, que expediu 14 mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de Ariquemes/RO, Cacoal/RO, Pimenta Bueno/RO, Rolim de Moura/RO e Alta Floresta D’Oeste/RO.
A investigação prossegue com a análise do material apreendido, visando à identificação de todos os envolvidos e ao aprofundamento dos fatos. Os investigados poderão responder pelo crime de contrabando, sem prejuízo de outros delitos eventualmente constatados no curso do inquérito.
PMAC apreende drogas e arma de fogo durante ação em Sena Madureira
O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma ação de patrulhamento rural que resultou na apreensão de drogas, munições e um revólver calibre .38 em uma residência localizada no Ramal do 15, zona rural de Sena Madureira. Um homem foi preso e outro conduzido para averiguação.
A equipe da Patrulha Rural recebeu denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes e possível esconderijo de um foragido da Justiça. Com apoio da Equipe Alfa, os militares se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade das informações.
Ao perceber a chegada da guarnição, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos e se desfazer de materiais ilícitos, arremessando-os em uma pia conectada a um poço dágua. Os policiais conseguiram recuperar o conteúdo, identificando 16 porções de substância semelhante à maconha e duas porções aparentando ser cocaína.
Durante a ação, o suspeito informou ainda possuir uma arma de fogo adquirida de outro indivíduo que estava no local. A arma — um revólver calibre .38, com seis munições intactas — foi entregue pela esposa do conduzido após solicitação da equipe. Todo o material ilícito foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.
