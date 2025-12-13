Geral
PMAC apreende drogas e materiais de tráfico durante ação do GIRO em Sena Madureira
Sena Madureira (AC) – 12 de dezembro de 2025 – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) do 8º Batalhão, apreendeu drogas e diversos materiais relacionados ao tráfico durante patrulhamento no bairro Vitória, em Sena Madureira, na noite desta quinta-feira, 11.
A equipe realizava rondas pela Travessa Adriano, região conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, quando avistou um jovem que, ao notar a presença policial, demonstrou nervosismo e tentou descartar barras de substância semelhante à maconha. Ele fugiu em direção a uma residência, mas foi localizado após cerco realizado pelos militares. Com autorização do proprietário para entrada no imóvel, a guarnição encontrou o suspeito escondido na cozinha e percebeu forte odor característico de entorpecentes.
Dentro da casa, os policiais visualizaram grande quantidade de drogas e materiais usados no preparo e comércio ilícito, incluindo barras de maconha, porções de cocaína, uma balança de precisão, rádio comunicador, dinheiro em espécie, máquina de cartão e embalagens plásticas utilizadas para acondicionamento dos entorpecentes. Informações levantadas pela PM indicam que o responsável pelo imóvel possui ligação com organização criminosa que atua na região.
Os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.
PMAC celebra formatura do Proerd e reforça compromisso com o futuro das crianças acreanas
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio da Coordenadoria de Policiamento Comunitário e Direitos Humanos (CPCDH), realizou nesta sexta-feira, 12, a formatura de mais uma turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A solenidade aconteceu na sede da Comunidade Batista Vida e reuniu famílias, educadores, policiais e centenas de estudantes.
Ao todo, 356 crianças e adolescentes concluíram o curso, que tem como missão orientar os jovens para escolhas mais seguras e saudáveis, fortalecendo valores, autoestima e tomada de decisão. O Proerd, que há mais de duas décadas faz parte da rotina escolar acreana, segue transformando vidas por meio do diálogo, da prevenção e do vínculo entre polícia, escola e comunidade.
Entre os formandos, a pequena Manoele Vitória, de 10 anos, compartilhou o que aprendeu durante as aulas. “Essas atividades me deixaram tranquila e feliz. Aprendi coisas muito importantes, como tomar boas decisões quando estiver diante de escolhas difíceis, aquelas que podem mudar o rumo da minha vida”, contou, emocionada.
Para o subcomandante-geral da corporação, coronel Kleison Albuquerque, o fortalecimento desse trabalho depende da união com a comunidade. “Minhas palavras nessa manhã são de gratidão pela confiança no trabalho da Polícia Militar, principalmente à comunidade e aos parceiros que caminham conosco. Essa é uma semente plantada há anos por cada policial militar. Seguimos firmes em nosso compromisso de oferecer sempre o melhor para toda a sociedade”, destacou.
Durante a cerimônia, as melhores redações produzidas pelos alunos foram apresentadas ao público. Em cada texto, ficou evidente o impacto positivo das aulas, marcado por aprendizados, reflexões e a gratidão à equipe de policiais instrutores. Além disso, as crianças que mais se destacaram durante as instruções receberam medalhas de honra ao mérito.
E para completar a festa, o mascote Daren – o leão mais querido do Acre – fez a alegria das crianças e familiares presentes. Símbolo de coragem, força e determinação, ele lembrou a todos que resistir às drogas e à violência é um caminho construído dia após dia, com apoio, cuidado e informação.
Criado no Acre em 1999, o Proerd já formou mais de 200 mil estudantes do 5º e 7º anos até 2024. A partir de 2025, o programa passou também a alcançar escolas de ensino médio, ampliando ainda mais sua atuação e reforçando a responsabilidade da PMAC com a formação cidadã da juventude.
PMAC recupera motocicleta roubada após assalto no Morada do Sol
Rio Branco (AC) – 12 de dezembro de 2025 – A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, recuperou uma motocicleta utilizada em um assalto ocorrido na noite desta quinta-feira, 11, no bairro Morada do Sol, em Rio Branco.
A guarnição 101 foi acionada via COPOM após denúncia informando que três mulheres haviam sido vítimas de roubo na Rua Abacate. Segundo relato, dois indivíduos armados, em uma motocicleta vermelha, abordaram as vítimas e subtraíram celulares e pertences pessoais antes de fugirem em direção ao bairro Tropical.
Durante consulta operacional, os policiais verificaram que a motocicleta usada no crime havia sido roubada mais cedo, em outra região da cidade.
As equipes iniciaram buscas nas proximidades e em rotas conhecidas por serem utilizadas para fuga após crimes dessa natureza. A motocicleta foi localizada abandonada em uma rua do bairro Jardim Tropical, próxima a uma área de mata, apresentando avarias e sem chave.
Os suspeitos não foram encontrados e os objetos roubados não foram recuperados. O veículo foi encaminhado à Delegacia da 2ª Regional para os procedimentos cabíveis.
Acre registra 110 mortes no trânsito em 2025, com Rio Branco concentrando 45% dos óbitos
Dados da Polícia Civil mostram que número já representa 81,48% do total de 2024; colisões lideram causas com 68,18% dos casos
O Acre registrou 110 mortes em acidentes de trânsito entre janeiro e novembro de 2025, número que já corresponde a 81,48% do total de óbitos ocorridos em todo o ano de 2024, quando foram contabilizadas 135 fatalidades. Os dados, divulgados pela Polícia Civil do Acre, revelam um cenário preocupante sobre a violência viária no estado.
A capital, Rio Branco, concentra quase metade das mortes: foram 49 óbitos, o que representa 44,5% do total. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (10) e Tarauacá (8). Outros municípios com números significativos são Sena Madureira (6), Acrelândia (5), Brasiléia (5), Porto Acre (5), Senador Guiomard (5), Xapuri (5), Epitaciolândia (4), já Manoel Urbano com (2), os municípios de Assis Brasil, Capixaba, Feijó, Mâncio Lima, Plácido de Castro, Santa Rosa do Purus, todos com (1).
O tipo de acidente mais fatal foi a colisão, responsável por 75 mortes (68,18%), seguida por atropelamentos (19 óbitos, 17,27%). A maioria das vítimas é do sexo masculino – 89 homenscontra 21 mulheres.
Quanto à distribuição temporal, junho foi o mês mais letal em 2025, com 18 mortes, seguido por setembro (16) e agosto (13). Na semana, a quinta-feira registrou o maior número de fatalidades (9), seguida pela quarta-feira (6).
Os números reforçam a urgência de políticas públicas de segurança viária e campanhas de prevenção, especialmente nas vias urbanas e rodovias onde os acidentes têm sido mais frequentes e letais.
Distribuição por município
- Rio Branco: 49 mortes (44,5%)
- Cruzeiro do Sul: 10
- Tarauacá: 8
- Sena Madureira, Acrelândia, Brasiléia, Porto Acre, Senador Guiomard, Xapuri: 5-6 cada
Perfil dos acidentes
- Colisão: 75 casos (68,18%)
- Atropelamento: 19 casos (17,27%)
- Queda de ocupante: 10 casos (9,09%)
- Capotamento: 6 casos (5,45%)
Vítimas
- Homens: 89 óbitos
- Mulheres: 21 óbitos
Distribuição temporal
- Mês mais letal: Junho (18 mortes)
- Dia mais perigoso: Quintas-feiras (9 ocorrências)
Os números acendem alerta sobre a necessidade de políticas mais efetivas de segurança viária no estado, especialmente na capital, que concentra quase metade das mortes. A proximidade com o total de 2024 antes mesmo do fim do ano indica tendência preocupante que exige intervenções urgentes.
