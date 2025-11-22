PMAC apreende drogas e arma de fogo durante ação em Sena Madureira

O 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre realizou, na manhã desta quinta-feira, 20, uma ação de patrulhamento rural que resultou na apreensão de drogas, munições e um revólver calibre .38 em uma residência localizada no Ramal do 15, zona rural de Sena Madureira. Um homem foi preso e outro conduzido para averiguação.

A equipe da Patrulha Rural recebeu denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto de venda de entorpecentes e possível esconderijo de um foragido da Justiça. Com apoio da Equipe Alfa, os militares se deslocaram até o endereço para verificar a veracidade das informações.

Ao perceber a chegada da guarnição, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos e se desfazer de materiais ilícitos, arremessando-os em uma pia conectada a um poço dágua. Os policiais conseguiram recuperar o conteúdo, identificando 16 porções de substância semelhante à maconha e duas porções aparentando ser cocaína.

Durante a ação, o suspeito informou ainda possuir uma arma de fogo adquirida de outro indivíduo que estava no local. A arma — um revólver calibre .38, com seis munições intactas — foi entregue pela esposa do conduzido após solicitação da equipe. Todo o material ilícito foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

