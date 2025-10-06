PMAC apreende arma de fogo e flagra desmatamento em Sena Madureira

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8º Batalhão, constatou, na manhã do último sábado, 4, indícios de derrubada recente de vegetação e realizou a apreensão de uma espingarda calibre 36 durante ações da Operação Protetor dos Biomas no Ramal Água Boa, zona rural do município de Sena Madureira.

Durante o patrulhamento ambiental e vistoria em polígonos mapeados com alertas de desmatamento, a guarnição identificou atividades suspeitas em uma área correspondente a aproximadamente 2,3 hectares. No local, os policiais visualizaram foco de queimada sobre vegetação recém derrubada e um indivíduo evadiu-se para a mata ao perceber a presença da equipe.

Nas diligências realizadas nas proximidades, os militares localizaram um ponto de apoio aparentemente utilizado pelo suspeito, onde foi encontrada uma espingarda calibre 36 com quatro cartuchos, sendo um intacto e três deflagrados. Devido ao desgaste, marca e numeração da arma estavam ilegíveis, impossibilitando sua identificação imediata.

O material foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes para os devidos procedimentos legais.

