PM usa drones e destrói mais de 200 mil pés de maconha na Bahia

Mais de 200 mil pés de maconha foram encontrados anteontem e destruídos pela Polícia Militar na zona rural de Barro Alto (BA), após identificação da plantação com uso de drones.

Drones localizaram a plantação ilegal na zona rural de Barro Alto. Segundo a PM, o mapeamento aéreo identificou grandes áreas usadas para cultivo de maconha. A operação foi feita após informações levantadas pelo setor de inteligência.

Operação erradicou mais de 200 mil pés de maconha. A CIPE/Semiárido (Companhia Independente de Policiamento Especializado/Semiárido) localizou um extenso plantio de Cannabis sativa em uma área de 3,8 hectares durante ações realizadas nos dias 28 e 29 de novembro.

Foram destruídos também 1.100 kg de droga já pronta para consumo. Além dos pés arrancados, os policiais encontraram grande quantidade de maconha seca, que foi incinerada após perícia do DPT (Departamento de Polícia Técnica).

Estrutura para cultivo avançado foi encontrada no local. Os policiais relataram a presença de placas solares, sistema de irrigação com mangueiras e canos, poço artesiano com bomba, reservatórios e ranchos usados por cultivadores, mas ninguém foi localizado.

Máquinas e equipes especializadas participaram da erradicação. A destruição da plantação contou com apoio de uma retroescavadeira e guarnições da CIPE/Semiárido e do 7º Batalhão da Polícia Militar de Irecê.

