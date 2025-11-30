Brasil
PM usa drones e destrói mais de 200 mil pés de maconha na Bahia
Mais de 200 mil pés de maconha foram encontrados anteontem e destruídos pela Polícia Militar na zona rural de Barro Alto (BA), após identificação da plantação com uso de drones.
Drones localizaram a plantação ilegal na zona rural de Barro Alto. Segundo a PM, o mapeamento aéreo identificou grandes áreas usadas para cultivo de maconha. A operação foi feita após informações levantadas pelo setor de inteligência.
Operação erradicou mais de 200 mil pés de maconha. A CIPE/Semiárido (Companhia Independente de Policiamento Especializado/Semiárido) localizou um extenso plantio de Cannabis sativa em uma área de 3,8 hectares durante ações realizadas nos dias 28 e 29 de novembro.
Foram destruídos também 1.100 kg de droga já pronta para consumo. Além dos pés arrancados, os policiais encontraram grande quantidade de maconha seca, que foi incinerada após perícia do DPT (Departamento de Polícia Técnica).
Estrutura para cultivo avançado foi encontrada no local. Os policiais relataram a presença de placas solares, sistema de irrigação com mangueiras e canos, poço artesiano com bomba, reservatórios e ranchos usados por cultivadores, mas ninguém foi localizado.
Máquinas e equipes especializadas participaram da erradicação. A destruição da plantação contou com apoio de uma retroescavadeira e guarnições da CIPE/Semiárido e do 7º Batalhão da Polícia Militar de Irecê.
Brasil
Cheias mortais devastam o sul da Ásia: mais de 900 mortos
O sul da Ásia vive uma destruição rara mesmo para uma região acostumada a extremos climáticos. Mais de 900 pessoas morreram na Indonésia, no Sri Lanka, na Malásia e na Tailândia, em eventos que cientistas descrevem como amplificados pelo aquecimento global e pela saturação do solo após anos de chuvas cada vez mais irregulares.
Indonésia: Sumatra devastada
O ciclone Senyar, um fenômeno incomum nessas latitudes, atingiu Sumatracom força suficiente para provocar 442 mortes e deixar 402 pessoas desaparecidas. Vilarejos foram soterrados, pontes arrancadas e uma corrida por comida levou a episódios de saques — a polícia afirmou que moradores temiam “morrer de fome antes da chegada da ajuda”.
Sri Lanka em emergência
O ciclone Ditwah deixou ao menos 334 mortos e forçou 147 mil pessoas a buscar abrigo. O presidente Anura Kumara Dissanayake classificou o evento como o “mais desafiador desastre natural da história recente” do país.
Tailândia: chuva sem comparação em 300 anos
No sul tailandês, chuvas classificadas por meteorologistas como um evento “de 1 em 300 anos” inundaram a cidade de Hat Yai. Pelo menos 162 pessoas morreram.
Crimes de guerra no Caribe?
Reportagens do Washington Post e do The Intercept revelaram ordens verbais do secretário de Defesa, Pete Hegseth, para “matar todos” os ocupantes de embarcações suspeitas de tráfico de drogas. O caso mais grave: após um ataque inicial, um segundo míssil teria sido disparado para matar sobreviventes que tentavam se agarrar aos destroços.
Líderes de ambos os partidos — o republicano Mike Turner e democratas como Tim Kaine e Mark Kelly — disseram que o segundo ataque “pode configurar crime de guerra“.
Um editorial do Wall Street Journal avaliou a operação como parte de um confronto direto com Nicolás Maduro, e sugeriu que o envio de 25% dos navios de guerra e milhares de fuzileiros “não combina” com meras operações antidrogas.
A economia paralela da guerra
A escalada no Caribe abriu espaço para startups de defesa venderem drones, sensores e softwares de IA antes direcionados à China ou à Ucrânia, relata reportagem do The Wall Street Journal.
- Alex Karp, da Palantir, afirmou que se orgulharia caso sua tecnologia estivesse sendo usada, classificando o fentanil como um “flagelo na classe trabalhadora”.
- A Guarda Costeira planeja ampliar o uso de drones V-BAT, ligados a apreensões de mais de US$ 1 bilhão em 2025.
“Céu fechado” da Venezuela
Trump declarou que o espaço aéreo venezuelano deveria ser considerado “fechado em sua totalidade”, uma afirmação sem base operacional imediata, mas com peso político.
- Caracas chamou a medida de “ameaça colonialista”.
- Maduro levou uma denúncia à Opep, acusando os EUA de tentar controlar suas “vastas reservas petrolíferas” por meio de “força letal”.
- Gustavo Petro, da Colômbia, criticou a iniciativa e alertou: se um país declara o espaço aéreo de outro fechado, a noção de soberania evapora.
David Sacks e o laboratório ético do Vale do Silício
Uma reportagem investigativa do The New York Times apontou conflitos de interesse envolvendo David Sacks, que atua como “empregado governamental especial” da Casa Branca em temas de IA e criptomoedas.
- O jornal identificou 708 investimentos, dos quais 449 relacionados à IA — muitos diretamente afetados pelas políticas que ele mesmo ajuda a formular.
- Sacks facilitou o acesso de empresários ao presidente e pressionou pela remoção de barreiras regulatórias que podem gerar até US$ 200 bilhões em novas vendas de chips.
Netanyahu pede perdão e abre uma crise institucional
O primeiro-ministro israelense solicitou ao presidente Isaac Herzog um perdão que encerraria seus processos por corrupção: sem condenação nem confissão. A informação é detalhada por vários veículos israelenses.
Críticos, como Yair Lapid, dizem que um perdão exigiria admissão de culpa, arrependimento e saída da vida política. Além disso, Netanyahu é alvo de mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra em Gaza.
Sudão: o horror de el-Fasher
Reportagem da BBC relata com detalhes a brutalidade após a queda de el-Fasherpara as Forças de Suporte Rápido (sigla para RSF, grupo paramilitar do Sudão):
- Civis foram alvejados com munição real.
- Há relatos de violência sexual e pilhagens em postos de controle.
- Um sobrevivente contou que homens da RSF passaram “com seus carros por cima de feridos que ainda respiravam”.
A RSF nega, chamando as denúncias de propaganda política. El-Fasher era a última fortaleza do Exército em Darfur. Trump disse que pretende se envolver pessoalmente nas negociações de cessar-fogo.
A criminalidade mutante da América Latina
O El País, em reportagem, descreve a região como atingida por uma “hidra criminal”: cocaína em alta, extorsão generalizada e exploração de recursos naturais.
- Roubo de combustível no México.
- Mineração ilegal em Peru, Equador e Colômbia.
- Corte de madeira em larga escala no Brasil.
Especialistas citados pelo jornal afirmam que o modelo “mão dura” de El Salvador seria impossível de replicar em países grandes: exigiria “prender milhões”.
A eleição tutelada de Honduras
A disputa presidencial foi marcada pela intervenção explícita de Donald Trump.
- Ele endossou Nasry “Tito” Asfura e ameaçou cortar ajuda caso outro candidato vencesse.
- Anunciou intenção de perdoar Juan Orlando Hernández, ex-presidente condenado nos EUA por uma operação de narcotráfico de décadas.
A sinalização gerou críticas generalizadas de diplomatas e analistas latino-americanos: trata-se de um precedente de pressão eleitoral sem paralelo recente na região.
Brasil
Jovem morto por leoa chegou a invadir pista de avião para ir à África
Sonho do jovem, segundo conselheira tutelar, era ir à África para “domar leões”. Gerson Machado, de 19 anos, tinha transtornos mentais
De acordo com a conselheira tutelar Verônica Oliveira, que acompanhou Gerson de Melo Machado, o “Vaqueirinho”, durante oito anos, o jovem, que invadiu a jaula de uma leoa em João Pessoa (PB) e morreu neste domingo (30/11), tinha o sonho de ir à África para domar leões. Segundo ela, ele chegou a invadir a pista de pouso do Aeroporto Castro Pinto, na capital paraibana, na tentativa de realizar o desejo.
Segundo ela, Gerson, que morreu aos 19 anos, cortou a cerca de proteção do aeroporto, conseguiu acessar a área restrita aos aviões e chegou até o trem de pouso de uma aeronave da Gol. “Agradeci a Deus quando fui avisada pelo aeroporto. Perceberam pelas câmeras antes que uma tragédia acontecesse”, relatou.
A cena não foi um episódio isolado. Policiais que acompanhavam as frequentes idas do jovem à Central de Flagrantes — ele possuía 16 passagens por dano e pequenos furtos — contaram que Gerson repetia, insistentemente, o desejo de ir para a África cuidar de leões. Ele dizia que faria o trajeto “a pé”, e os agentes tentavam explicar que o continente ficava a milhares de quilômetros.
Abandono familiar e transtornos mentais
Verônica acompanhou Gerson dos 10 aos 18 anos. A primeira vez que o viu, ele havia sido levado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao Conselho Tutelar, após ser encontrado andando sozinho em uma BR. Desde então, passou a integrar a rede de proteção da infância.
Ela o descreve como um jovem que cresceu sem apoio familiar e em condições severas. Filho de uma mãe com esquizofrenia e avós também comprometidos na saúde mental, ele vivia em pobreza extrema.
Entre os irmãos, Gerson foi o único que não conseguiu uma família adotiva. “Justamente por ter possível transtorno. A sociedade quer adotar crianças perfeitas, coisa impossível dentro do acolhimento institucional, onde só chegam diante de negligência extrema”, afirma Verônica.
Os transtornos de Gerson, porém, só foram reconhecidos oficialmente quando ele entrou no sistema socioeducativo.
De acordo com a profissional, mesmo a mãe tendo perdido a guarda há anos, o jovem continuava buscando por ela. “Ele, embora estivesse destituído, amava a mãe e sonhava que ela conseguisse cuidar dele. Evadia do abrigo e ia direto para a casa da avó e da mãe”, afirma.
O caso
Gerson invadiu, neste domingo, a jaula de uma leoa no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba.
Em nota oficial, a Prefeitura de João Pessoa informou que ele “escalou rapidamente uma parede de mais de 6 metros, passou pelas grades de segurança, usou uma árvore como apoio e entrou no recinto da leoa”.
A administração municipal declarou que já iniciou a apuração das circunstâncias do caso, manifestou solidariedade à família da vítima e reafirmou que o zoológico segue todas as normas técnicas e de segurança.
A Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados para realizar os procedimentos cabíveis. O zoológico foi imediatamente fechado após o ataque, e as visitas foram suspensas.
Brasil
Acre realiza eleição inédita para juízes de paz neste domingo (30)
Pela primeira vez, população escolherá diretamente os representantes para as 25 vagas disponíveis; votação ocorrerá em todas as 22 cidades do estado
Pela primeira vez na história do Acre, a escolha dos juízes de paz será feita por voto direto neste domingo (30). As eleições ocorrerão em todas as 22 cidades do estado, das 8h às 17h, com urnas eletrônicas distribuídas em escolas de cada município.
Como votar:
-
Eleitores que regularizaram o domicílio eleitoral até 30 de setembro podem participar
-
É necessário apresentar documento oficial com foto (título de eleitor, RG ou CPF)
-
Não é obrigatório levar comprovante de residência
Distribuição das urnas:
-
Rio Branco: 89 urnas em 22 escolas
-
Demais municípios: entre 2 e 8 urnas por ponto de votação
-
Consulta ao local de votação disponível pelo CPF no site do TSE
Disputa eleitoral:
-
25 vagas no total (uma por município, exceto Rio Branco com três)
-
Rio Branco: 101 candidatos
-
Cruzeiro do Sul: 33 candidatos
-
Sena Madureira: 23 candidatos
-
Demais cidades: entre 4 e 14 candidatos por município
Será eleito o candidato que receber o maior número de votos em cada comarca. O resultado final com as candidaturas homologadas deve ser divulgado a partir de 10 de dezembro. A iniciativa representa um marco na democratização do acesso à justiça de paz no estado.
Juiz de paz
O cargo tem funções voltadas à esfera civil. Os juízes de paz atuam principalmente em conciliações, celebração de casamentos e análise de processos de habilitação matrimonial. Não há atribuições criminais.
Os candidatos precisam ter ao menos 21 anos, diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC, morar na comarca onde concorrem, estar com direitos políticos ativos e não possuir antecedentes criminais que prejudiquem a idoneidade.
Para garantir o funcionamento da votação, o Tribunal Regional Eleitoral também treinou 30 servidores no último dia 19. As equipes receberam instruções sobre organização das seções, preparação das urnas e orientações aos mesários.
A eleição segue os moldes constitucionais, com voto direto e secreto, como nas demais votações realizadas no país.
Ainda segundo o Tribunal de Justiça, a remuneração dos juízes de paz varia entre R$ 1,5 mil e R$ 5 mil, dependendo da localidade e das responsabilidades atribuídas ao cargo.
