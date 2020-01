Cerca de 24 horas após o início do novo ano, os trabalho do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre registrou várias ocorrências nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, indo de agressões à acidente sem vítimas com apenas danos materiais.

Segundo foi levantado, as guarnições de plantão foram acionadas para apurar caso como; lesão corporal, violência doméstica e um acidente registando apenas danos materiais. Todos tiveram o desenrolar dentro da medida necessária para casa caso.

Entre essas ocorrência, também foi registrado um furto de uma moto modelo Honda. O proprietário estava trabalhando como segurança quando deu conta do sumiço de seu meio de transporte. Rapidamente, acionou a Polícia através do 190 (Emergência), que iniciou buscas na cidade de Epitaciolândia.

Foi quando localizaram a moto e o acusado, identificado como Herbety Miguel Pereira Martins, de 19 anos, que foi detido e levado para a delegacia do Município ficando à disposição do delegado, onde foi realizado o flagrante de furto e realizado os procedimento de praxe.

O veículo foi restituído ao proprietário.

