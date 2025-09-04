PM recupera oito motocicletas furtadas de depósito da Polícia Civil em Rio Branco

Dois suspeitos foram presos em flagrante; veículos seriam vendidos em ramais da Transacreana por R$ 2 mil cada

Policiais Militares do 2º Batalhão recuperaram, nesta quinta-feira (4), oito motocicletas que haviam sido furtadas do depósito da Polícia Civil em Rio Branco. Os veículos foram encontrados em dois endereços da Vila Acre.

De acordo com a PM, quatro criminosos invadiram o local durante a madrugada de quarta-feira (3), abrindo um buraco no muro para retirar as motocicletas. Após ação rápida dos militares, os veículos foram localizados e dois dos envolvidos presos em flagrante.

As investigações apontam que as motos seriam vendidas em ramais da Estrada Transacreana, cada uma pelo valor de R$ 2 mil.

