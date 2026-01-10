PM recupera objetos furtados após incêndio criminoso no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco

Policiais militares do 2º Batalhão recuperaram diversos objetos furtados durante um incêndio criminoso ocorrido no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco, após denúncias feitas por moradores na noite dos fatos. A ação teria sido praticada por integrantes da organização criminosa conhecida como “Bonde dos 13”.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento ostensivo e preventivo no Segundo Distrito após receber dados sobre recentes confrontos entre facções criminosas na região. Durante a ação, moradores relataram que criminosos haviam expulsado os residentes de uma casa, subtraído todos os bens do imóvel e, em seguida, ateado fogo na residência.

Segundo informações colhidas de forma anônima, cerca de oito indivíduos participaram da ação criminosa. Entre os suspeitos, alguns estariam utilizando tornozeleira eletrônica, o que indica que, mesmo beneficiados pela Justiça, continuam envolvidos em crimes na capital. Os envolvidos já seriam conhecidos das forças de segurança e estariam ligados a crimes contra o patrimônio e contra a vida.

Após o crime, os objetos furtados teriam sido levados para os bairros Cidade do Povo ou Belo Jardim I. Com base nessas informações, os militares intensificaram as diligências e localizaram os bens em uma residência abandonada situada no final da Rua Pereirinha, nas proximidades da Rua das Árvores, no bairro Belo Jardim I.

No local, os policiais constataram que o imóvel estava desabitado e com acesso facilitado, devido à ausência de fechadura em uma das portas. No interior da casa foram encontrados diversos objetos provenientes do furto.

Uma das vítimas foi contatada por chamada de vídeo e reconheceu todos os bens como sendo de sua propriedade. Diante disso, os objetos foram apreendidos e encaminhados à 3ª Regional de Polícia Civil, onde foram apresentados para os procedimentos legais e posterior devolução aos legítimos proprietários.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

