PM recupera motocicleta roubada e apreende dois adolescentes no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco

Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada e dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar do Acre (PMAC) durante patrulhamento de rotina realizado na madrugada deste sábado (10), no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.

A ação foi realizada por uma guarnição do Grupamento Tático do 2º Batalhão da PM, que trafegava pela Rua Principal Franco Silva quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade. Os policiais perceberam que apenas o condutor utilizava capacete, enquanto o passageiro estava sem o equipamento de segurança obrigatório.

Diante da infração, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Os suspeitos fugiram, aumentando a velocidade do veículo e colocando em risco a integridade de pedestres que circulavam pela via. A perseguição seguiu até a Rua João Batista de Souza, quadra 08, onde a equipe conseguiu interceptar a motocicleta e realizar a abordagem.

Durante a verificação, foi feita a consulta da placa da moto — uma Yamaha Factor 125, de cor preta — e constatado que o veículo possuía restrição de roubo registrada no dia 6 de janeiro de 2026.

Os envolvidos foram identificados como adolescentes. Questionados sobre a procedência da motocicleta, eles relataram que o roubo teria sido cometido para quitar uma suposta dívida com integrantes de uma facção criminosa. O veículo apresentava diversas avarias, entre elas danos no farol e no retrovisor esquerdo.

Os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis. A motocicleta recuperada também foi apresentada na delegacia para posterior restituição ao proprietário.

