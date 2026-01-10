Geral
PM recupera motocicleta roubada e apreende dois adolescentes no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco
Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada e dois menores de idade foram apreendidos pela Polícia Militar do Acre (PMAC) durante patrulhamento de rotina realizado na madrugada deste sábado (10), no bairro Cidade do Povo, em Rio Branco.
A ação foi realizada por uma guarnição do Grupamento Tático do 2º Batalhão da PM, que trafegava pela Rua Principal Franco Silva quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta em alta velocidade. Os policiais perceberam que apenas o condutor utilizava capacete, enquanto o passageiro estava sem o equipamento de segurança obrigatório.
Diante da infração, foi dada ordem de parada, que não foi obedecida. Os suspeitos fugiram, aumentando a velocidade do veículo e colocando em risco a integridade de pedestres que circulavam pela via. A perseguição seguiu até a Rua João Batista de Souza, quadra 08, onde a equipe conseguiu interceptar a motocicleta e realizar a abordagem.
Durante a verificação, foi feita a consulta da placa da moto — uma Yamaha Factor 125, de cor preta — e constatado que o veículo possuía restrição de roubo registrada no dia 6 de janeiro de 2026.
Os envolvidos foram identificados como adolescentes. Questionados sobre a procedência da motocicleta, eles relataram que o roubo teria sido cometido para quitar uma suposta dívida com integrantes de uma facção criminosa. O veículo apresentava diversas avarias, entre elas danos no farol e no retrovisor esquerdo.
Os menores foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da autoridade policial para os procedimentos legais cabíveis. A motocicleta recuperada também foi apresentada na delegacia para posterior restituição ao proprietário.
Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam, na tarde da última terça-feira, 8, um homem pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e resistência à prisão, em Sena Madureira. A ocorrência foi atendida pela equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO).
A guarnição recebeu informações de que um suspeito faria o transporte de entorpecentes em uma motocicleta. Após diligências, a equipe localizou o indivíduo e deu ordem de parada. O suspeito, no entanto, desobedeceu e tentou fugir, abandonando uma sacola com pasta base de cocaína, distribuída em 30 pacotes.
A fuga continuou até o Rio Yaco, onde o homem tentou escapar a nado, mas foi capturado e preso em flagrante pelos policiais militares e uma agente da Polícia Civil que também integrava a operação.
O homem confessou ter recebido o entorpecente de outro indivíduo, e receberia R$ 50 pelo transporte da droga. O criminoso que o contratou é apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa na região.
PM apreende drogas durante patrulhamento em Sena Madureira
A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalhão, apreendeu entorpecentes durante patrulhamento realizado na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira.
A equipe do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva realizava rondas pela Rua Professor Pedro Eugênio quando avistou um homem transitando em via pública. Os militares já tinham conhecimento de que havia um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas.
Ao receber ordem de parada, o suspeito desobedeceu e empreendeu fuga, pulando quintais e tomando rumo desconhecido. Durante a evasão, os policiais visualizaram o momento em que ele dispensou uma sacola.
A sacola foi localizada e, em seu interior, foram encontrados aproximadamente 758 gramas de maconha, além de sete trouxinhas de substância esbranquiçada semelhante à cocaína. Todo o material foi apreendido. Foram realizadas diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não foi encontrado.
Diante dos fatos, os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Homem é esfaqueado e fica em estado gravíssimo em Sena Madureira
Antônio José Souza dos Santos, de 35 anos, conhecido como “Gegê”, foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (10), nas proximidades do Porto do Zé Pato, na região central do município de Sena Madureira, no interior do Acre.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima foi atingida por pelo menos duas perfurações de faca na região abdominal, sofrendo ferimentos de extrema gravidade que deixaram as vísceras expostas. Populares que presenciaram a agressão prestaram os primeiros socorros e conduziram Gegê ao Hospital João Câncio Fernandes.
Após avaliação médica, devido à gravidade do quadro clínico, foi determinada a transferência imediata da vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde gravíssimo.
Policiais militares do 8º Batalhão foram acionados e iniciaram diligências logo após a ocorrência. O suspeito foi localizado, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia-Geral de Polícia Civil de Sena Madureira, onde foram adotados os procedimentos legais.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar a motivação e as circunstâncias do crime.
