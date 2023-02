PM recupera moto poucos minutos após ter sido roubada

Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) foi acionada para atender uma ocorrência de roubo em andamento no bairro Recanto dos Buritis, na tarde desta segunda-feira, 20, e como resultado recuperou uma motocicleta que havia sido roubada há poucos minutos.

Os militares, com ajuda do sistema de rastreamento do veículo, chegaram até uma casa que aparentava estar abandonada, nos fundos de outra residência. A motocicleta havia sido deixada no interior da casa, no entanto o suspeito, que a guarnição apurou ser enteado do dono do imóvel, já havia se evadido.

A moto foi entregue na Delegacia de Roubos e Furtos para que fosse restituída ao dono. A ocorrência foi registrada para que a autoridade de Polícia Civil tome as medidas cabíveis ao caso.

