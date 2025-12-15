PM realiza apreensão de arma de fogo e prende três indivíduos em Rio Branco

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Militar do Acre prendeu três suspeitos após um confronto com agentes em plena via pública, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. A ação foi desencadeada após denúncia de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos em um veículo em movimento, na Rua Minas Gerais.

Durante patrulhamento, a guarnição foi informada, via Copom, sobre um Volkswagen Gol, de cor vermelha, que estaria sendo utilizado para efetuar disparos. A equipe policial se dirigiu até a localidade, onde encontrou o carro estacionado na via. Ao avistar um dos suspeitos, este tentou fugir, sendo rapidamente contido. Outros dois indivíduos, que estavam no veículo, também tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe policial.

No interior do carro, os policiais localizaram um revólver Taurus calibre .38, com dois estojos de munição deflagrados, escondido sob o banco do carona. Nenhum dos suspeitos assumiu a posse da arma. Durante a abordagem, um dos detidos alegou ser motorista de aplicativo e que havia sido chamado pelos outros dois homens.

Diante da situação, a guarnição fez uso de algemas, conforme autorizado por lei, devido ao risco de fuga dos envolvidos. Os três foram encaminhados à Delegacia Especializada, juntamente com o veículo e os objetos apreendidos, para as providências legais cabíveis.

Relacionado

Comentários