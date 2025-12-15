Conecte-se conosco

PM realiza apreensão de arma de fogo e prende três indivíduos em Rio Branco

Publicado

37 minutos atrás

em

Na manhã desta segunda-feira, 15, a Polícia Militar do Acre prendeu três suspeitos após um confronto com agentes em plena via pública, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. A ação foi desencadeada após denúncia de disparos de arma de fogo efetuados por indivíduos em um veículo em movimento, na Rua Minas Gerais.

Durante patrulhamento, a guarnição foi informada, via Copom, sobre um Volkswagen Gol, de cor vermelha, que estaria sendo utilizado para efetuar disparos. A equipe policial se dirigiu até a localidade, onde encontrou o carro estacionado na via. Ao avistar um dos suspeitos, este tentou fugir, sendo rapidamente contido. Outros dois indivíduos, que estavam no veículo, também tentaram fugir, mas foram abordados pela equipe policial.

No interior do carro, os policiais localizaram um revólver Taurus calibre .38, com dois estojos de munição deflagrados, escondido sob o banco do carona. Nenhum dos suspeitos assumiu a posse da arma. Durante a abordagem, um dos detidos alegou ser motorista de aplicativo e que havia sido chamado pelos outros dois homens.

Diante da situação, a guarnição fez uso de algemas, conforme autorizado por lei, devido ao risco de fuga dos envolvidos. Os três foram encaminhados à Delegacia Especializada, juntamente com o veículo e os objetos apreendidos, para as providências legais cabíveis.

PM prende dois suspeitos por receptação e recupera motocicleta roubada em Rio Branco

Publicado

36 minutos atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

A Polícia Militar do Acre prendeu dois indivíduos suspeitos de receptação durante patrulhamento ostensivo realizado na manhã desta segunda-feira, 15, no bairro Sobral, em Rio Branco. A ação ocorreu em uma via pública nas proximidades da região conhecida como Ladeira da Bola Preta.

Os militares receberam informações, via rádio, de que dois homens estariam transitando em uma motocicleta com restrição de roubo/furto, além de serem suspeitos de envolvimento em outros crimes na capital. Durante o deslocamento, a guarnição visualizou o veículo e realizou a abordagem, que foi prontamente obedecida.

Durante a verificação, os suspeitos, com idades de 27 e 18 anos, apresentaram versões contraditórias sobre a procedência da motocicleta e o destino que seguiam, não conseguindo informar dados consistentes sobre a origem do veículo. Em consulta aos sistemas, foi confirmada a restrição de roubo/furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos envolvidos, sendo necessário o uso de algemas, conforme previsto em lei, para garantir a segurança da equipe e dos conduzidos. Com eles, também foram apreendidos capacetes, aparelhos celulares e outros objetos de uso pessoal.

Homem é preso após invadir residência e tentar levar criança em Cruzeiro do Sul

Publicado

43 minutos atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

Suspeito foi contido e espancado por moradores antes de ser encaminhado à UPA e à delegacia

Um homem identificado como Leonardo, de 22 anos, foi preso na noite de sábado, 13, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, após invadir uma residência e tentar levar uma criança que estava no local. Antes da chegada da Polícia Militar, o suspeito foi contido e espancado por moradores, sendo posteriormente encaminhado para atendimento médico.

De acordo com a polícia, o caso ocorreu em uma casa onde era comemorado um aniversário. O homem entrou no imóvel e tentou pegar a criança, provocando pânico entre os presentes. Ao ser impedido, ele ainda tentou agredir o proprietário da residência e outras testemunhas, que conseguiram imobilizá-lo.

Quando a guarnição da Polícia Militar chegou ao local, Leonardo já estava contido e apresentava escoriações. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico, e, em seguida, levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a conduta do suspeito, ao invadir o domicílio e tentar retirar uma criança do convívio familiar, demonstra elevado grau de periculosidade, configurando afronta direta à ordem pública e à segurança da sociedade.

Foragido do Acre é preso na Paraíba com CNH digital falsa

Publicado

1 hora atrás

em

15 de dezembro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco publicou uma série de decretos que autorizam a abertura de créditos suplementares no orçamento municipal de 2025, totalizando mais de R$ 11,3 milhões. As medidas, assinadas pelo prefeito em exercício, Alysson Bestene, foram divulgadas na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 15, e têm como objetivo reforçar dotações de áreas consideradas estratégicas da administração municipal.

A maior parcela dos recursos foi destinada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), que recebeu suplementações superiores a R$ 6 milhões. Os valores serão aplicados principalmente na melhoria e manutenção de vias urbanas, serviços de drenagem e execução de obras, com parte dos recursos remanejada de projetos de investimento e de outras dotações da própria secretaria.

Na área da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) teve créditos suplementares acima de R$ 2,2 milhões. Os recursos visam fortalecer a atenção básica, a gestão dos serviços de saúde e o custeio de despesas com pessoal e encargos sociais, sendo compensados pela anulação de dotações relacionadas à infraestrutura do sistema municipal de saúde e à assistência farmacêutica.

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) também foi contemplada com reforços que somam mais de R$ 2 milhões. Os créditos incluem recursos do Fundeb destinados ao pagamento do magistério, à manutenção do ensino fundamental e da pré-escola, além de despesas correntes e encargos patronais.

Outras áreas beneficiadas foram a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade, que recebeu cerca de R$ 93,5 mil para manutenção da coleta de resíduos sólidos e do sistema de limpeza urbana, além de suplementações menores voltadas a despesas administrativas e operacionais.

De acordo com os decretos, os créditos suplementares foram abertos com base na Lei Orgânica do Município e na Lei Complementar nº 338/2025, com compensação por meio da anulação de dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei Federal nº 4.320/1964. As medidas entram em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial.

