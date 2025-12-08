PM que matou Leandro Lo é afastado e vai receber salário menor

O tenente da Polícia Militar (PM) Henrique Otavio Oliveira Velozo, acusado e absolvido pela morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lo, foi afastado pela corporação e receberá apenas 1/3 do salário de R$ 12.697,38.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Velozo não vai retornar às atividades normais até a decisão final do Poder Judiciário em relação ao caso do homicídio do lutador.

Durante esse período, o PM ficará sujeito a um regime disciplinar previsto em lei, que além do afastamento e do recebimento de apenas um terço do salário, determina a proibição do uso de uniforme e a impossibilidade de ser promovido.

A determinação também foi publicada no Diário Oficial na edição de 1° de dezembro e confirma que a decisão foi tomada de forma unânime pelo Conselho de Justificação da PM.

Morte de Leandro Lo