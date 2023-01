PM prende trio e impede furto em galeria de Rio Branco

Um indíviduo com uma extensa ficha criminal foi preso pela Polícia Civil do Acre (PCAC) na manhã do último sábado, 21, por ação dos agentes da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE).

Além de ser foragido do sistema prisional e condenado por homicídio, roubo e recpetação, o nacional Ruan Carlos Souza da Silva (27 anos) estava sendo investigado por outros crimes de roubo, ocorridos recentemente na cidade de Rio Branco.

Após levantamentos realizados pela especializada, foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão no endereço do criminoso, no bairro Wanderley Dantas.

Na ocasião, Ruan Carlos foi preso em flagrante, pois além de ele ter em seu desfavor um mandado de prisão, com ele foram encontrados uma motocicleta fazer, roubada no dia 17 de janeiro, uma pistola calibre .40, com 15 munições, algumas gramas de cocaína, balança de precisão e produtos para embalar a droga.

O preso foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes, onde será indiciado pelos crimes de roubo, receptação, tráfico de drogas e porte ilegal de arma. Posteriormente será encaminhado ao Poder Judiciário para participar da audiência de custódio, e em seguida enviado ao sistema prosional.

