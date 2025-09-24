PM prende suspeito de assalto a mercantil em Cruzeiro do Sul

Eduardo Tome Evangelista, o “Edu”, confessou participação em crime e revelou ligação com facção criminosa

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (23), em Cruzeiro do Sul, Eduardo Tome Evangelista, conhecido como “Edu”, acusado de participar do assalto ao Mercantil Paraná, ocorrido no último sábado (20), no Bairro Aeroporto Velho. O crime, marcado pela violência, foi registrado por câmeras de segurança que flagraram a ação e a fuga dos assaltantes.

A prisão ocorreu durante patrulhamento na Vila Lagoinha, BR-364, após denúncias de moradores de que um homem estaria ameaçando a comunidade com arma branca e arma de fogo, além de cobrar pedágio de quem transitava pelo ramal. Segundo relatos, o suspeito se apresentou como integrante de facção criminosa, declarou ter cometido assaltos na cidade e intimidava moradores desde o domingo.

Localizado escondido em uma residência, Edu foi abordado pelos policiais e, durante revista, estava apenas com uma faca. Ele recebeu voz de prisão por ameaça e, em seguida, confessou participação no assalto ao mercantil, afirmando que a ação teria sido ordenada pela facção por o estabelecimento não pagar a chamada “caixinha”. O suspeito ainda revelou à polícia o nome e endereço do comparsa envolvido na ação criminosa.

Edu foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde segue à disposição da Justiça.

