PM prende suspeito com mais de 100 gramas de cocaína em abordagem de rotina no bairro Eugênio Areal, em Sena Madureira

Homem foi detido após atitude suspeita durante patrulhamento em Sena Madureira; material apreendido e suspeito encaminhado à delegacia para procedimentos legais

Policiais militares do 8º Batalhão prenderam, na tarde desta sexta-feira, um homem por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação de patrulhamento ostensivo no bairro Eugênio Augusto Areal, em Sena Madureira, no Acre.

De acordo com a PM, os agentes realizavam rondas de rotina quando perceberam a atitude suspeita do indivíduo ao avistar a viatura. Após a abordagem, foi encontrado com ele aproximadamente 101 gramas de uma substância semelhante à cocaína.

O suspeito foi preso em flagrante, encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial com “integridade física preservada”, conforme informou a corporação. A droga apreendida foi levada junto para os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que as ações de patrulhamento continuam intensificadas na região com o objetivo de combater o tráfico e aumentar a segurança da população.

