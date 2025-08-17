PM prende jovem e recupera moto roubada durante perseguição em Sena Madureira

Suspeito de 18 anos caiu da motocicleta ao tentar fugir da polícia; veículo será devolvido ao dono após perícia

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite deste sábado (16) após tentar fugir da Polícia Militar em uma motocicleta roubada. A ação ocorreu no município de Sena Madureira, a 143 km de Rio Branco.

Como aconteceu a prisão:

Perseguição policial: PMs avistaram o suspeito em alta velocidade e ordenaram parada, mas ele acelerou

Queda e prisão: Ao tentar manobrar, o jovem perdeu o controle da moto, caiu e foi capturado

Atendimento médico: Ferido na queda, ele foi socorrido pelos policiais e levado ao hospital antes de ser encaminhado à delegacia

Situação da moto roubada:

O veículo foi recuperado e levado para perícia na Delegacia de Polícia

Será devolvido ao proprietário após conclusão dos procedimentos

Próximos passos: O suspeito responderá pelo crime de receptação ou roubo (a ser definido nas investigações). A PM reforçou que continuará com operações de combate a furtos e roubos de veículos na região.

Dado relevante: Esse é o terceiro veículo recuperado pela PM em Sena Madureira somente neste mês, segundo dados da corporação.

