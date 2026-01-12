Geral
PM prende homem que ameaçou companheira com pistola carregada em Sena Madureira
Arma foi encontrada durante atendimento a ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Militar; suspeito responderá por ameaça e porte ilegal
Policiais militares do 8º Batalhão prenderam, na noite deste domingo (11), um homem acusado de ameaçar a companheira com uma arma de fogo durante uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Militar, em Sena Madureira. A guarnição foi acionada após denúncia de desentendimento entre o casal.
No local, a vítima relatou que vinha sendo ameaçada pelo companheiro, que estaria portando uma arma. Durante buscas, os militares encontraram uma pistola municiada e pronta para uso. O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça no contexto de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia-Geral da Polícia Civil de Sena Madureira, junto com a arma e as munições apreendidas. A companheira também foi levada à unidade para prestar depoimento.
PM prende foragido e suspeito de ameaçar moradores na zona rural de Cruzeiro do Sul
Operação usou quadriciclos e abordagem a pé após denúncias de furtos, violência doméstica e intimidação por facção criminosa
Uma ação de patrulhamento rural da Polícia Militar, realizada no último sábado (10) e divulgada nesta segunda-feira (12), resultou na prisão de um foragido da Justiça e na detenção de outro homem acusado de cometer crimes na zona rural de Cruzeiro do Sul. A operação ocorreu por volta das 17h na região da Liberdade, às margens da BR-364.
A PM foi acionada após denúncias de moradores sobre furtos, ameaças, violência doméstica e abusos contra idosos. Para não serem detectados, os policiais utilizaram quadriciclos e depois avançaram a pé por áreas de difícil acesso. Durante a ação, abordaram dois homens que saíam de uma casa com lanternas.
Um dos presos foi identificado como J. A. C. S., de 23 anos, foragido da Justiça e suspeito de envolvimento em homicídio, furtos e agressões à companheira. O outro, conhecido como “S.”, portava uma faca tipo peixeira e é acusado de violência doméstica e abusos contra uma idosa. Segundo relatos, os dois se apresentavam como integrantes de facção criminosa e aterrorizavam a comunidade.
Os detidos foram algemados e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde passaram por exames de corpo de delito e aguardam os procedimentos legais. A operação atendeu a apelos da população local, que vivia sob medo constante de represálias.
Mutirão de cirurgia na Fundhacre reduz fila de espera e facilita atendimento a pacientes da capital e do interior do estado
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesacre) e da Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre), realizou na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, um mutirão de Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica (CPRE), beneficiando 15 pacientes que aguardavam pelo procedimento no Sistema Único de Saúde (SUS).
Executado no Centro Cirúrgico da Fundhacre, em Rio Branco, o mutirão foi organizado a partir da atuação conjunta com o Complexo Regulador da Sesacre e atendeu pacientes da capital e do interior.
A CPRE é um procedimento de alta complexidade indicado para o diagnóstico e tratamento de doenças das vias biliares e pancreáticas. Ele é indicado em situações como pedras, inflamação, estreitamento e até tumores presentes nessas vias. No Acre, apesar de estar disponível pelo SUS, sua realização ocorre de forma concentrada em Cruzeiro do Sul, com número restrito de vagas para atender toda a demanda estadual.
O médico cirurgião Victor Ditzel explica que o procedimento é indicado, principalmente, em casos relacionados à doença da vesícula biliar. “A CPRE é uma cirurgia que a gente faz quando ocorre uma complicação na doença da vesícula. Quando o cálculo sai da vesícula e desce para a via biliar e obstrui essa via. Então, a gente tem que fazer esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia endoscópica”, afirma. Segundo ele, após o procedimento, o paciente permanece em observação por 24 horas e, em geral, recebe alta no dia seguinte.
Entre os pacientes atendidos está Eurides Jerônimo, de 66 anos, moradora de Sena Madureira, que falou sobre o alívio de ter sido chamada para o procedimento. “Eu sentia muita dor, todos os dias. Fui ao médico em Sena Madureira, ele falou que eu estava precisando fazer a cirurgia e me encaminhou para cá. Aí fiquei feliz, porque a gente sentir dor é muito ruim, né? Fiquei feliz da vida. Vai dar tudo certo, se Deus quiser”, contou.
Wellington Araújo, de 49 anos, também passou pelo procedimento após ser encaminhado pela rede de saúde. “Eu comecei a sentir bastante dor em casa. Fui pro Pronto-Socorro, o médico me internou e depois encaminhou para a Fundação. Agora só agradecer a Deus, aos médicos e a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto”, disse.
O mutirão permitiu que pacientes que já tinham indicação para a CPRE fossem atendidos sem precisar esperar por uma vaga fora da capital. Na prática, isso significa menos dor prolongada, menos idas ao pronto-socorro e menos risco de agravamento do quadro clínico. Além de atender a demanda imediata, a ação abre caminho para que o procedimento passe a ser realizado de forma contínua na unidade.
Chuva provoca alagamento na Estrada do Calafate e dificulta tráfego de veículos
As fortes chuvas que atingem Rio Branco desde a madrugada desta segunda-feira (12) provocaram alagamento na Estrada do Calafate, na altura da loja Havan, comprometendo o tráfego de veículos na região. Com a via parcialmente inundada, motoristas que acessam ou deixam o bairro Calafate, passaram a utilizar o estacionamento da loja como rota alternativa.
De acordo com relatos de moradores e condutores, a lâmina d’água se formou nas primeiras horas do dia e se intensificou ao longo da manhã, dificultando a passagem de veículos menores e exigindo atenção redobrada dos motoristas. A situação gerou lentidão e mudanças improvisadas no fluxo, especialmente nos horários de maior movimento
O episódio ocorre em um contexto de chuvas de intensidade moderada a forte previstas para esta segunda-feira, com risco moderado para eventos hidrológicos no Acre, conforme alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Em diferentes pontos da capital, alagamentos já foram registrados, com destaque para áreas como os bairros Tucumã, João Eduardo e Aviário.
