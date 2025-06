PM prende homem por tráfico no Wanderley Dantas

Camila Arruda Braz responderá por homicídio qualificado; crime teria sido premeditado com recurso que dificultou defesa da vítima

A Justiça do Acre acolheu a denúncia do Ministério Público e tornou ré Camila Arruda Braz, acusada de assassinar o próprio irmão, Ramon Arruda Braz, de 41 anos, no início de junho deste ano. A decisão é do juiz Fábio Farias, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco.

De acordo com o magistrado, a denúncia apresenta indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, justificando a abertura da ação penal. Com isso, Camila responderá por homicídio qualificado, com agravante de uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo a investigação do Ministério Público, o crime ocorreu no dia 3 de junho, no bairro Tucumã. Camila teria atraído o irmão até seu quarto sob o pretexto de consertar um ventilador. No local, o atacou com diversos golpes de faca, atingindo costas, braços, pescoço, tórax e o coração. Ramon morreu ainda no local.

O juiz estabeleceu o prazo de 30 dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. O caso, marcado pela brutalidade, gerou comoção e segue sendo acompanhado pela sociedade acreana.

Comentários