PM prende homem por tráfico de drogas na Cidade do Povo

Antonio Malvadeza

Investigadores da Delegacia de Narcóticos (DENARC) e da Coordenação Operacional de Recursos Especiais (CORE) prenderam na tarde desta quarta-feira, 9, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco (AC), Erasmo Sérgio Alves, conhecido no mundo do crime como “Careca”.

Segundo a polícia, “Careca” seria membro da organização criminosa Novo Cangaço, surgida no nordeste brasileiro, e já estava sendo procurado há algum tempo pela polícia por seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com ligações em outros estados.

De acordo com as investigações, o grupo criminoso age em cidades do interior de vários estados do país, assaltando principalmente bancos. “Careca” é dono de uma ficha criminal extensa, com dezenas de delitos que vão desde assaltos a bancos, homicídios, sequestros, entre outros.

