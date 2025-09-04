PM prende homem com mais de 1 kg de cocaína em ponto de tráfico em Rio Branco

Tiago Braga, de 25 anos, foi flagrado vendendo drogas em beco próximo ao Motel Classic; local funcionava como boca de fumo

A Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (4), Tiago Braga da Silva, de 25 anos, acusado de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Rio Branco. A ação aconteceu em um beco próximo ao Motel Classic, após denúncias anônimas de moradores que apontavam o local como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo a PM, Tiago foi surpreendido no momento em que realizava uma venda a um usuário, que conseguiu fugir. Ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito correu para um casebre e desobedeceu à ordem de parada, mas acabou detido. Com ele, os policiais encontraram um pote de vidro com skunk e dinheiro.

Durante buscas no imóvel, foram apreendidos apetrechos usados no preparo da droga, balanças de precisão, porções de cocaína já fracionadas e uma barra de aproximadamente 1,070 kg de cocaína pura.

Diante da grande quantidade de drogas e do material ilícito, Tiago recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia especializada, onde permanece à disposição da Justiça.

Comentários