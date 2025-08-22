PM prende homem com mais 19 kg de maconha no Bujari

Em mais uma ação contínua de combate à criminalidade, a equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 22, dois homens envolvidos em crimes distintos, um por descumprimento de medida protetiva de urgência e outro por receptação.

No primeiro caso, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência de descumprimento de medidas protetivas. Durante o depoimento, ela informou que o autor estava em frente à sua residência, aguardando-a, e apresentou uma fotografia que comprovava a presença do homem encostado na varanda da casa.

Diante da situação, os agentes da Polícia Civil foram até o local indicado, mas o suspeito já havia saído. Com informações de que ele havia seguido em direção à Rua Beira Rio, a equipe se deslocou até a região e localizou o homem. Questionado, ele confirmou que esteve na residência da vítima, alegando que queria ver sua filha. O autor admitiu estar ciente da existência das medidas protetivas e apresentava sinais de alteração psíquica, possivelmente decorrente do consumo de álcool ou drogas.

O suspeito, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, teve confirmada sua aproximação à residência da vítima por meio de relatório de rastreamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

No segundo caso, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de receptação. Ele foi localizado próximo ao mercado municipal de Tarauacá. De acordo com as investigações, o suspeito estaria envolvido na compra e venda de produtos roubados e furtados, abastecendo uma rede criminosa na cidade.

O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a importância das prisões para a manutenção da segurança pública no município. “A Polícia Civil tem atuado de forma firme e contínua no combate à criminalidade, seja contra a violência doméstica, seja contra os crimes patrimoniais. Essas prisões são resultado de um trabalho investigativo minucioso e do empenho da nossa equipe em garantir a proteção das vítimas e desarticular redes criminosas que afetam a tranquilidade da população de Tarauacá”, destacou.

