PM prende homem armado com escopeta artesanal e ligação com facção em Assis Brasil

O repórter fotográfico e videomaker da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Samuel Moura, conquistou o 1º lugar na 5º edição do concurso de fotografias natalinas realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Branco. A premiação aconteceu nesta sexta-feira, 30, na Praça da Revolução, e contou com a presença do prefeito da capital acreana, Tião Bocalom. O profissional recebeu a quantia de R$ 5 mil como prêmio.

A iniciativa faz parte do projeto Natal de Vida, Esperança e Dignidade, que busca premiar os melhores registros fotográficos do espirito natalino nas regiões decoradas. O certame abrangia as categorias profissional e amador.

De acordo com o Executivo municipal, o concurso recebeu mais de 200 imagens inscritas. Deste total, 100 avançaram para a fase de julgamento, sendo 43 avaliadas pelos fotojornalistas Diego Gurgel, Val Fernandes e Sérgio Vale, que integraram a banca de jurados desta edição.

Samuel disse que esta foi a primeira vez que participou deste prêmio de fotografia. O profissional conta que, assim que soube do edital, decidiu se inscrever. Ele também deu detalhes de como captou a fotografia premiada e explica que a captação foi feita logo após uma chuva, num período em que o tempo chuvoso era constante durante as festividades de fim de ano.

Inspiração e legado

O fotógrafo afirmou que a proposta foi humanizar a cena, e que o seu registro, foi inspirado pelo fotojornalista Marcos Vicentti, a quem ele chama carinhosamente de Marcão.

“Ele ganhou o prêmio em 2022. Eu lembro que também era um dia chuvoso, ele fotografou um pipoqueiro trabalhando, a decoração natalina ao fundo. Eu me inspirei nisso. O “Marcão” sempre foi uma inspiração, não apenas para mim, mas para muita gente”, ressaltou.

Relação com a fotografia

Ao falar sobre a sua relação com a fotografia, Samuel diz que a atividade representa mais do que um trabalho, e que o permite ver o mundo de uma nova forma.

“A fotografia pra mim não é só um trabalho, mas uma forma diferente de ver o mundo. Através dela que eu aprendi a observar mais, e também escutar com mais atenção. Com ela eu posso contar histórias que, muita vezes não cabem em palavras”, salientou.

Segundo o fotógrafo premiado, cada imagem carrega sentimentos, memórias e histórias. Ele afirmou que mantém uma relação de respeito e gratidão com a profissão que transformou sua vida e a forma como ele se conecta com as pessoas.

Experiências e aprendizagens

O fotógrafo também destacou a importância de fazer parte do Sistema Público de comunicação. Segundo Samuel, poder conviver com profissionais experientes e qualificados tem sido muito importante para o seu crescimento profissional.

“Eu me inspiro muito em fotógrafos que admiro, como o Pedro Devani, Cleiton Lopes Dhárcules Pinheiro, Diego Gurgel e Marcos Vicentti. Eles contam histórias por meio das fotografias que produzem”, destacou.

O servidor também ressaltou a importância do apoio recebido da secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa. “Ela sempre acreditou no meu trabalho, enxergou potencial em mim, e me incentivou a crescer profissionalmente. A conquista desse prêmio é o reflexo de fazer parte de um ambiente onde as pessoas acreditam, e valorizam o nosso trabalho”, completou.

Para a secretária, as premiações recebidas pelos profissionais do Sistema Público de Comunicação são frutos de trabalhos construídos com muito zelo ao longo da jornada de trabalho. “Samuel, assim como tantos outros profissionais premiados da Secom, é dedicado à missão de captar e propagar conteúdos de qualidade, e prêmios como esse são a prova de que todos estão no caminho certo. Estamos todos muito orgulhosos desse resultado”, declarou.

