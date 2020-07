Após denúncia anônima, PM apreende arma de fogo, munições e R$ 22 mil em dinheiro

Katy Ludiana Souza de Morais, 26 anos, e Rozimaria de Souza Pães, 37, foram presas na tarde de domingo (12) acusadas de comandar o tráfico de drogas no Ramal das Meninas, na zona rural do município de Plácido de Castro, no interior do Acre.

Policiais militares da 2ª Companhia, do 4° Batalhão de Polícia Militar de Plácido de Castro, estavam em patrulhamento pelos ramais, quando receberam uma denúncia anônima de moradores da região sobre a existência de uma “boca de fumo” em uma residência no km 2 do ramal. Com base na denúncia, a guarnição se deslocou até o local denunciado para fazer a verificação das informações.

Foi feito um cerco policial na residência e, no local, os militares encontraram as duas mulheres com drogas, uma espingarda calibre 20, com 5 munições intactas e uma deflagrada, munições de diversos calibres, R$ 22 mil reais em dinheiro (cédulas e moedas), duas motosserras, mais de 150 litros de combustível e medicamentos variados.

Diante dos fatos, as duas mulheres receberam voz de prisão e foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil do município de Plácido de Castro, juntamente com todos os materiais apreendidos, para os procedimentos cabíveis.

