PM interrompe reunião de facção e apreende armas após cerco policial

Suspeitos planejavam ataques contra grupo rival; três revólveres e drogas foram apreendidos

Uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta segunda-feira, dia 23, no Bairro José Hassem em Epitaciolândia, interrompeu uma reunião de integrantes de uma facção criminosa que, segundo informações do setor de inteligência do 5º Batalhão, estariam planejando ataques contra um grupo rival na disputa por território.

De acordo com a PM, havia indícios de que os suspeitos estavam armados e articulando novos atentados, principalmente após registros de disparos de arma de fogo ocorridos pela manhã em um bairro da cidade. Diante das informações, equipes do GIRO e da Radiopatrulha montaram cerco no imóvel onde o encontro acontecia.

Ao perceberem a aproximação das viaturas, alguns dos envolvidos tentaram fugir pulando cercas de residências vizinhas, mas foram contidos pelos policiais. Dois deles estavam armados e chegaram a abandonar as armas na vegetação, que foram posteriormente localizadas.

Durante a operação, foram apreendidos três revólveres, calibres .38 e .32, todos municiados, além de diversas munições de diferentes calibres. No interior do imóvel, os policiais encontraram celulares, balanças de precisão, porções de substâncias aparentando ser cocaína e maconha, entre outros objetos.

Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido. Três adolescentes que estavam no local também foram encaminhadas para os procedimentos legais, com acompanhamento do Conselho Tutelar.

A polícia informou ainda que um dos detidos possuía mandado de prisão em aberto, enquanto outro cumpria pena com uso de tornozeleira eletrônica.

O comandante do 5º BPM reforçou o compromisso da corporação no combate às facções criminosas e destacou que o apoio da população, por meio de denúncias anônimas, é fundamental para o trabalho policial. Informações podem ser repassadas pelo número (68) 99212-0554.

