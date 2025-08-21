Geral
PM frustra reunião de facção criminosa em área próxima à AC-40, em Rio Branco
Policiais apreenderam arma de fogo e mais de 30 munições, mas suspeitos conseguiram escapar por mata fechada
Uma ação do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar frustrou uma reunião de integrantes de facção criminosa no Polo Benfica, às margens da Rodovia AC-40, em Rio Branco.
Durante a operação, os militares apreenderam um revólver calibre 38 e 31 munições, que foram encaminhados à 2ª Regional de Polícia Civil, localizada na Cidade do Povo. Nenhum suspeito foi preso, já que todos conseguiram fugir por uma área de mata fechada.
A ocorrência teve início quando a guarnição, em patrulhamento de rotina, foi abordada por um morador que relatou, em estado de nervosismo, a presença de diversos homens armados em uma residência em construção na Travessa Alzira. Segundo a denúncia, os criminosos estariam reunidos para planejar um possível ataque.
Com base nas informações, a PM montou um cerco, mas os suspeitos perceberam a movimentação por meio de um informante e escaparam. Na fuga, um deles abandonou a arma carregada e as munições.
De acordo com a Polícia Militar, as buscas continuam, já que alguns dos envolvidos na reunião já são conhecidos das forças de segurança.
Com informações do AC24horas
Geral
Moradores fecham BR-364 e Deracre promete iniciar obras no Ramal 5 até segunda-feira
Órgão afirma que máquinas serão deslocadas após conclusão dos serviços no Ramal do Monteiro; rodovia foi liberada após negociação
O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) informou que até a próxima segunda-feira (23) equipes do órgão devem iniciar os serviços de melhoria no Ramal 5, localizado na BR-364.
A medida foi anunciada após um grupo de moradores interditar a rodovia nesta quinta-feira (21), cobrando intervenções na região. Em acordo firmado com representantes da comunidade e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ficou definido que, assim que forem concluídos os trabalhos no Ramal do Monteiro, as máquinas seguirão para o Ramal 5.
Segundo o Deracre, a mobilização das equipes está prevista para ocorrer até sábado (22), com início dos trabalhos na segunda-feira, podendo ser antecipada conforme as condições. Em nota, o órgão destacou que mantém o compromisso de oferecer infraestrutura adequada e reforçou a importância do diálogo com moradores e autoridades locais no planejamento e execução das obras.
A BR-364 foi liberada logo após a chegada de representantes do Deracre ao local.
Com informações de AC24horas
Geral
FAMPE 100 impulsiona negócios liderados por mulheres no Acre
Programa do Sebrae amplia acesso a crédito e isenta de exigência de garantias
Oferecer oportunidades para mulheres empreendedoras acessarem crédito com mais facilidade é o objetivo da nova modalidade do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE), o FAMPE 100. Essa linha foi criada para fortalecer o empreendedorismo feminino com garantia de 100% do valor da operação de crédito, dispensando a necessidade de apresentar bens como garantia ou um avalista. E faz parte do Programa Acredita, do governo federal.
No Acre, a primeira empresa a acessar esta modalidade foi a Quitutes de Mamis, liderada por Priscila Souza. Ela relata que conheceu o FAMPE 100 pouco tempo após a abertura da conta bancária como Pessoa Jurídica no Sicoob, por indicação do gerente financeiro. “Eu estava fazendo movimentações bancárias de forma errada, então meu gerente apresentou esse programa e disse que poderia me ajudar a crescer como empresa”, disse.
O crédito foi o pontapé para impulsionar a produção de doces e bolos da Quitutes de Mamis. “Pude comprar novos equipamentos para minha cozinha, aumentar minha produção e ainda abrir um ponto de atendimento física na minha casa, pois trabalhava apenas com vendas online”, destacou.
Segundo pesquisas do Sebrae Nacional, as mulheres empreendedoras frequentemente recebem empréstimos menores e enfrentam taxas de juros mais altas que os homens. Dado este cenário, a gestora de Crédito do Sebrae no Acre, Julci Ferreira, ressalta que o FAMPE 100 tem sido um divisor de águas as empreendedoras, pois amplia o acesso ao crédito sem a exigência de garantias tradicionais.
“Esse programa garante mais que uma linha de crédito, ele abre portas e é uma ferramenta de empoderamento. O FAMPE 100 permite que mulheres empreendedoras transformem seus projetos em realidade, superando barreiras históricas de acesso a financiamento e mostrando a força dos negócios liderados por elas”, pontuou.
Empresas com participação majoritária feminina no capital social ou administradas por mulheres podem solicitar a linha de crédito, inclusive Microempreendedoras Individuais (MEI). Esta iniciativa visa tornar o crédito mais acessível e com condições mais competitivas, como taxas de juros reduzidas e maior facilidade na aprovação.
“Não tenho nem palavras para agradecer ao Sebrae por ter esse programa que facilita a nós, mulheres empreendedoras, o crescimento do nosso empreendimento”, finalizou Priscila.
O programa contempla, ainda, uma jornada de crédito assistido, onde a empresária pode buscar auxílio no Sebrae para organizar e planejar as finanças, recebendo um acompanhamento contínuo de um Agente de Crédito para transformar os recursos em benefício real ao seu empreendimento.
Para mais informações sobre o FAMPE 100, entre em contato no 0800 570 0800 ou acesse sebrae.com.br/fampe.
Geral
PM e Imac prendem três por desmatamento e caça ilegal em área rural de Cruzeiro do Sul
Ação do programa Guardiões do Bioma apreendeu três espingardas não registradas e encontrou animal silvestre abatido; operação foi deflagrada após monitoramento por satélite
Uma ação conjunta da Polícia Militar e do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) resultou na prisão de três pessoas por crimes ambientais na tarde de quarta-feira (20), no Ramal Santa Cruz, zona rural de Cruzeiro do Sul. A operação, parte do programa Guardiões do Bioma do governo federal, foi deflagrada após monitoramento por satélite identificar desmatamento ilegal em andamento.
No local, os agentes encontraram três homens armados com espingardas não registradas, acompanhados de cães de caça e com um animal silvestre (cotia) abatido. Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência e adoção das medidas legais.
O tenente Alessandro Martins, da PM, explicou que “os armamentos não tinham registro de porte ou posse. Além disso, o uso de cães para caça também configura crime ambiental”. A investigação apurará se os detidos são responsáveis pela área desmatada ou se atuavam em colaboração com outros envolvidos.
O programa Guardiões do Bioma tem intensificado o combate aos crimes ambientais no Acre, utilizando tecnologia de monitoramento por satélite e ações integradas entre órgãos estaduais e federais. O caso em Cruzeiro do Sul exemplifica a eficácia dessa estratégia conjunta de preservação da Amazônia acreana.
