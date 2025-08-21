PM frustra reunião de facção criminosa em área próxima à AC-40, em Rio Branco

Policiais apreenderam arma de fogo e mais de 30 munições, mas suspeitos conseguiram escapar por mata fechada

Uma ação do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar frustrou uma reunião de integrantes de facção criminosa no Polo Benfica, às margens da Rodovia AC-40, em Rio Branco.

Durante a operação, os militares apreenderam um revólver calibre 38 e 31 munições, que foram encaminhados à 2ª Regional de Polícia Civil, localizada na Cidade do Povo. Nenhum suspeito foi preso, já que todos conseguiram fugir por uma área de mata fechada.

A ocorrência teve início quando a guarnição, em patrulhamento de rotina, foi abordada por um morador que relatou, em estado de nervosismo, a presença de diversos homens armados em uma residência em construção na Travessa Alzira. Segundo a denúncia, os criminosos estariam reunidos para planejar um possível ataque.

Com base nas informações, a PM montou um cerco, mas os suspeitos perceberam a movimentação por meio de um informante e escaparam. Na fuga, um deles abandonou a arma carregada e as munições.

De acordo com a Polícia Militar, as buscas continuam, já que alguns dos envolvidos na reunião já são conhecidos das forças de segurança.

Com informações do AC24horas

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários