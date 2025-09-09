Geral
PM faz busca a foragidos e acha drogas com monitorado e menor em situação de estupro
Na busca pelos oito fugitivos do Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar encontrou na Vila Lagoinha, na BR-364, na noite desta segunda-feira,8, um ponto de venda de drogas de um homem que usa tornozeleira eletrônica e uma menor que foi estuprada e está grávida.
O comandante em exercício da Polícia Militar da região do Juruá, Capitão Tales Campos, conta que recebeu uma denúncia anônima, de que um indivíduo estava dando abrigo a um foragido do presídio. A equipe policial foi até o local conhecido como boca de fumo do Kiko. No cerco, ele tentou se evadir e se desfazer do material entorpecente dentro do vaso sanitário. Mas a PM achou vários papelotes de maconha, cocaína e crack, no interior da residência e próximo de um pé de coco. Material como tesoura, linha e itens utilizados para embalar a droga também foram encontrados e ele foi preso em flagrante. Um possível caso de estupro também foi descoberto.
“Na casa foi encontrado uma menor de 14 anos que convivia com esse indivíduo no local. A menor informou que estava grávida desse indivíduo, aí não se sabe há quanto tempo eles convivem e muito provavelmente aí temos um caso de estupro de vulnerável também. A menor também foi conduzida à delegacia, também a sua mãe foi acionada para prestar os devidos esclarecimentos”, contou o militar.
Um homem foi preso na madrugada do último domingo, 7, por porte ilegal de arma de fogo, durante ação da Polícia Militar do Acre (PMAC) no bairro Boa União, em Rio Branco. A ocorrência fez parte da Operação Guardiões da Cidade, realizada pelo 1º Batalhão.
Segundo a PM, o suspeito estava em um veículo Volkswagen Virtus, de cor preta, quando foi abordado por uma guarnição. Durante a revista, os militares localizaram uma pistola calibre 9mm, modelo G2C, com um carregador e 12 munições, escondida sob o banco do motorista.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a arma e as munições apreendidas, para os procedimentos legais.
Com informações da PMAC
