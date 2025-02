PM encerra festa de facção e apreende armas, motos roubadas e drogas na Cidade Nova

O 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou nesta terça-feira, 25, um balanço das ações realizadas no segundo distrito da capital, realizado no último final de semana. Entre as ocorrências de maior destaque, estão prisões de traficantes e apreensões de drogas na Cidade do Povo e no Taquari. Além disso, quatro armas de fogo foram encontradas nos bairros Belo Jardim, Cidade Nova e Canaã. Durante as operações, três motocicletas roubadas foram recuperadas e dois suspeitos foram presos. A polícia também conseguiu capturar três foragidos da Justiça em diferentes ações.

A ocorrência de maior proporção aconteceu na noite de sábado, 22, quando policiais patrulhavam o bairro Cidade Nova e foram alertados por moradores sobre uma festa de confraternização de uma facção criminosa. O evento acontecia na garagem de uma residência na rua Novo Andirá, com som alto e a presença de vários homens armados, o que gerava medo de confronto.

Com reforço policial, os agentes cercaram o local, mas muitos suspeitos conseguiram fugir. Durante a revista, frequentadores que não portavam ilícitos foram liberados, mas buscas nos arredores resultaram na apreensão de duas armas de fogo próximas a uma churrasqueira

