ITHAMAR SOUZA

Duas pessoas foram presas em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar na manhã de ontem quarta-feira (4).

Os mandados de prisão foram cumpridos na Rua Jeová, no Bairro El Shaday, no município de Manoel Urbano, no Interior do Acre.

Após uma investigação minuciosa, com os mandados já expedidos em mãos, os policiais conseguiram lograr êxito e cumpriram um mandado de prisão para um jovem de 19 anos e de internação de um adolescente de 15 anos.

Durante a abordagem, os mandados foram cumpridos sem reação dos presos, que foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil e posteriormente encaminhados para o Presídio de Sena Madureira, onde ficarão a disposição da Justiça Acreana.

