PM e Imac prendem três por desmatamento e caça ilegal em área rural de Cruzeiro do Sul

Ação do programa Guardiões do Bioma apreendeu três espingardas não registradas e encontrou animal silvestre abatido; operação foi deflagrada após monitoramento por satélite

Uma ação conjunta da Polícia Militar e do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) resultou na prisão de três pessoas por crimes ambientais na tarde de quarta-feira (20), no Ramal Santa Cruz, zona rural de Cruzeiro do Sul. A operação, parte do programa Guardiões do Bioma do governo federal, foi deflagrada após monitoramento por satélite identificar desmatamento ilegal em andamento.

No local, os agentes encontraram três homens armados com espingardas não registradas, acompanhados de cães de caça e com um animal silvestre (cotia) abatido. Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil local para registro da ocorrência e adoção das medidas legais.

O tenente Alessandro Martins, da PM, explicou que “os armamentos não tinham registro de porte ou posse. Além disso, o uso de cães para caça também configura crime ambiental”. A investigação apurará se os detidos são responsáveis pela área desmatada ou se atuavam em colaboração com outros envolvidos.

O programa Guardiões do Bioma tem intensificado o combate aos crimes ambientais no Acre, utilizando tecnologia de monitoramento por satélite e ações integradas entre órgãos estaduais e federais. O caso em Cruzeiro do Sul exemplifica a eficácia dessa estratégia conjunta de preservação da Amazônia acreana.