PM do Amazonas apreende 20 quilos de drogas em maior operação da história de unidade no sul do estado
O comandante da 5ª CIPM, Major Santos, ressaltou que a operação foi conduzida pelos novos soldados da companhia, que demonstraram comprometimento, preparo e firmeza no combate ao crime organizado
A Polícia Militar da 5ª Companhia Independente (CIPM) de Boca do Acre, no sul do Amazonas, realizou nesta sexta-feira (29) a maior apreensão de drogas da história da unidade. A operação, conduzida por novos soldados da corporação, resultou na captura de 20 quilos de entorpecentes e na prisão de dois suspeitos que transportavam o material pelo rio Purus, próximo à comunidade Barão.
Entre os materiais apreendidos estão 44 pacotes de substância análoga à cocaína, 981 pacotes similares à pasta base de cocaína, 5 quilos de maconha embalados com adesivos do personagem Super Mário e seis câmeras de vigilância da marca It Blue. Os detidos foram encaminhados ao 63º Distrito Integrado de Polícia, em Pauini.
O comandante da 5ª CIPM, major Santos, destacou o empenho dos novos soldados no combate ao crime organizado. A operação reforça o papel estratégico da unidade no enfrentamento ao tráfico em uma região considerada rota crítica para o transporte de entorpecentes no Amazonas.
Contas de luz seguem mais caras em setembro com bandeira vermelha 2 mantida pela Aneel
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil
As contas de luz vão continuar pesando no bolso em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira vermelha no patamar 2, o que significa a cobrança de um adicional de R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Segundo a agência, a medida foi necessária devido às chuvas abaixo da média e ao maior acionamento das usinas termelétricas.
De acordo com a Aneel, o acionamento se deve a chuvas abaixo da média e o aumento de geração por termelétricas. “Em consequência, há necessidade de maior acionamento de usinas termelétricas, com elevados custos de geração, o que justifica a manutenção da bandeira vermelha patamar 2 para setembro”, afirma a agência.
Em agosto, está em vigor também a bandeira vermelha 2. No mês anterior, a bandeira vermelha 1.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela Aneel em 2015 para indicar aos consumidores os custos da geração de energia no Brasil. Ele reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.
Pela regra anterior, que previa o repasse somente nos reajustes tarifários anuais, o consumidor não tinha a informação de que a energia estava cara naquele momento e, portanto, não tinha um sinal para reagir a um preço mais alto.
“Com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2, a Aneel reforça a importância da conscientização e do uso responsável da energia elétrica. A economia de energia também contribui para a preservação dos recursos naturais e para a sustentabilidade do setor elétrico como um todo”, informou a agência.
Gonzaga e secretários do Acre recebem título de cidadão em província peruana pela contribuição à integração entre Brasil e Peru
O deputado Luiz Gonzaga agradeceu a homenagem e destacou que as regiões do Acre e Ucayali têm muito a ganhar com a integração
Por Anderson Bodanese
O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga (PSDB), foi novamente homenageado em solo peruano pelos serviços prestados ao fortalecimento da integração comercial entre Acre e Peru. Desta vez, Gonzaga recebeu, na sexta-feira (29), o Título de Cidadão de Atalaya, província do Peru. Uma iniciativa que simboliza o reconhecimento da comunidade por suas contribuições ao desenvolvimento regional.
O encontro reuniu lideranças políticas, empresários e membros da comunidade da região fronteiriça entre o Acre e Atalaya para discutir parcerias de fortalecimento do comércio bilateral entre as duas regiões.
Além do deputado Gonzaga, outros membros da comitiva acreana também foram homenageados com o título, entre eles o secretário de Planejamento do Acre, Ricardo Brandão, secretário de Justiça e Segurança do Acre, coronel José Américo Gaia, e secretário-adjunto da Casa Civil Ítalo Medeiros.
Os representantes da comitiva acreana receberam a homenagem das mãos do prefeito de Atalaya, Francisco de Asís Mendoza de Souza.
O deputado Luiz Gonzaga agradeceu a homenagem e destacou que as regiões do Acre e Ucayali têm muito a ganhar com a integração.
“É com muita alegria que vivencio esse momento tão importante, pois desde 2004 venho aqui em Ucayali sempre trabalhando por essa integração que é muito importante para ambas as regiões. Muitos produtos que vocês têm nos interessam assim também como nossos produtos interessam a vocês do Peru. Isso fará com que as duas regiões cresçam e melhorem a qualidade de vida das pessoas. O governador Gladson e todas as instituições do Acre são favoráveis a essa parceria”, disse o deputado.
O secretário Ricardo Brandão afirmou que é uma alegria ser reconhecido pelo serviços prestados em prol do desenvolvimento do Acre e Peru. Brandão também destacou o papel do governador Gladson Camelí no fortalecimento das parcerias entre os dois países.
“É um sonho estar aqui hoje sendo homenageado e discutindo novas parcerias com empresários e autoridades peruanas. O governador Gladson tem trabalhado para fortalecer as relações comerciais com o Peru. A fronteira é só uma linha imaginária, temos que pensar em nossos povos trocando experiências, potencialidades e comércio” disse o secretário.
O secretário José Gaia destacou que o encontro significa muito para ambos o estados e que o interesse do Acre é construir o acesso até Ucayali por estrada.
“O interesse do nosso governador é construir esse acesso do Acre a Pucallpa e Ucayali para levar desenvolvimento aos povos dessas regiões. Acompanhamos o deputado Gonzaga nessa luta que há muito anos defende a integração do Juruá com o Peru. Acredito que juntos vamos alcançar esse sonho”, concluiu o secretário.
No final do evento, foi assinado uma ata com protocolo de intenção, com o intuito de desenvolver ações conjuntas para a integração entre os dois países.
Venezuela adverte EUA que ataque militar seria ‘calamidade’ para Washington
Nicolás Maduro enviou carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, classificando a mobilização norte-americana como “ameaça sem precedentes”
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou neste sábado (30) que uma ofensiva dos Estados Unidos contra Caracas seria um erro com efeitos regionais e uma “calamidade” para Washington.
Em vídeo publicado nas redes sociais, durante ato de alistamento militar na refinaria El Palito, no Estado de Carabobo (costa centro-norte do país), ela declarou: “Senhores falcões dos Estados Unidos, acalmem-se, tranquilizem-se, porque vão causar um grande dano ao seu próprio país. A Venezuela estará pronta e preparada. O povo venezuelano está pronto e preparado.”
A fala responde ao envio de navios de guerra dos EUA ao mar do Caribe, área que banha a costa venezuelana, sob o argumento de reforçar operações contra o narcotráfico. O movimento elevou o tom do confronto retórico entre Caracas e o governo de Donald Trump.
No plano diplomático, Nicolás Maduro enviou carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, classificando a mobilização norte-americana como “ameaça sem precedentes” à paz regional e alegando violações de tratados internacionais. Em paralelo, o presidente venezuelano ordenou o alistamento de milicianos e apareceu de farda em visitas a tropas, dizendo defender “a paz e a soberania nacional”.
A escalada verbal ocorre após Washington classificar o grupo venezuelano Tren de Aragua e o cartel mexicano de Sinaloa como “organizações terroristas globais”. O Departamento de Estado mantém recompensa de US$ 50 milhões por informações sobre autoridades venezuelanas acusadas de narcotráfico, incluindo o próprio Maduro.
Rodríguez afirmou que a Venezuela enfrenta “guerra psicológica, financeira e comunicacional” e acusou as sanções americanas de causar prejuízos bilionários ao setor petroleiro nacional. “Quem promove a guerra desde o norte deve entender que a Venezuela não é uma ameaça, mas uma esperança”, declarou a vice-presidente, classificando a defesa do país como “legítima, pacífica, mas decidida”.
