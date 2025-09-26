PM deflagra Operação Cerco Total em Cruzeiro do Sul

Força-tarefa cumpriu mandados de prisão e reforçou policiamento nos bairros periféricos para combater a criminalidade no Vale do Juruá

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul desencadeou, na noite desta quinta-feira (25), a Operação Cerco Total, sob a coordenação da Companhia de Policiamento Especializado. A ação teve início logo após a conclusão da Instrução de Nivelamento de Conhecimento, treinamento voltado para capacitar policiais em técnicas de alta complexidade.

Na primeira fase, equipes cumpriram quatro mandados de prisão contra alvos prioritários ligados a atividades criminosas. Em seguida, realizaram saturação policial nos bairros periféricos da cidade, ampliando a presença da tropa, identificando suspeitos e buscando transmitir maior sensação de segurança à população.

Segundo o major Abraão Silva, comandante do 6º BPM, a operação reflete o compromisso da corporação em conter a criminalidade no Vale do Juruá. “Nossos policiais passaram por um nivelamento técnico e operacional, e agora aplicam esse conhecimento em ações práticas para proteger a sociedade acreana”, destacou.

O capitão Campos, comandante da Companhia de Policiamento Especializado, informou ainda que outras operações semelhantes já estão programadas, reforçando a estratégia de segurança pública em Cruzeiro do Sul e região.

