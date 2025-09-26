Geral
PM deflagra Operação Cerco Total em Cruzeiro do Sul
Força-tarefa cumpriu mandados de prisão e reforçou policiamento nos bairros periféricos para combater a criminalidade no Vale do Juruá
A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul desencadeou, na noite desta quinta-feira (25), a Operação Cerco Total, sob a coordenação da Companhia de Policiamento Especializado. A ação teve início logo após a conclusão da Instrução de Nivelamento de Conhecimento, treinamento voltado para capacitar policiais em técnicas de alta complexidade.
Na primeira fase, equipes cumpriram quatro mandados de prisão contra alvos prioritários ligados a atividades criminosas. Em seguida, realizaram saturação policial nos bairros periféricos da cidade, ampliando a presença da tropa, identificando suspeitos e buscando transmitir maior sensação de segurança à população.
Segundo o major Abraão Silva, comandante do 6º BPM, a operação reflete o compromisso da corporação em conter a criminalidade no Vale do Juruá. “Nossos policiais passaram por um nivelamento técnico e operacional, e agora aplicam esse conhecimento em ações práticas para proteger a sociedade acreana”, destacou.
O capitão Campos, comandante da Companhia de Policiamento Especializado, informou ainda que outras operações semelhantes já estão programadas, reforçando a estratégia de segurança pública em Cruzeiro do Sul e região.
Comentários
Geral
Dois adolescentes morrem em acidente de trânsito em Sena Madureira
Filho de radialista e neto de ex-vereador estavam em carro que colidiu contra caminhonete estacionada; terceiro jovem fraturou as pernas e foi transferido para a capital
Dois adolescentes morreram em um acidente de trânsito na manhã de quinta-feira (25) em Sena Madureira. Marcinho, de 15 anos, filho do radialista Márcio Farias, e Maicon, de 18 anos, neto e filho de criação do ex-vereador Canário, perderam a vida após o carro em que estavam colidir violentamente contra uma caminhonete estacionada na Rua Cunha Vasconcelos.
De acordo com informações preliminares, os jovens estavam em um veículo conduzido por um menor de idade, que sobreviveu com ferimentos. Um terceiro ocupante, também adolescente, fraturou as pernas e foi encaminhado para atendimento médico em Rio Branco. As vítimas fatais morreram no local, antes da chegada do socorro.
Em suas redes sociais, o radialista Márcio Farias despediu-se do filho:
“Vá com Deus, meu filho… Que Deus o receba em sua glória divina”.
O corpo de Marcinho foi sepultado no Cemitério São João Batista. O acidente está sendo investigado pela Polícia Civil para apurar as causas e circunstâncias da colisão.
Comentários
Geral
Aprovados em concurso da Sefaz realizam ato para cobrar nomeação
Candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado da Fazenda do Acre (Sefaz-AC) vão realizar, na próxima segunda-feira (29), um ato público em Rio Branco para exigir a imediata nomeação dos classificados. A manifestação está marcada para às 9h, no Mastro da Gameleira, ponto simbólico onde fica hasteada a Bandeira do Acre.
O concurso da Sefaz foi lançado em 12 de dezembro de 2023, com provas aplicadas em 2 de junho de 2024. O resultado final foi homologado em 11 de fevereiro de 2025, mas, até o final de setembro, nenhum dos aprovados foi convocado.
A gestão estadual justifica a demora alegando que o Acre ultrapassou o limite prudencial de gastos com pessoal, previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
Entretanto, os aprovados apontam contradições. Eles destacam que a Sefaz assinou contrato de terceirização de serviços no valor de quase R$ 10 milhões anuais, para atividades que poderiam ser desempenhadas pelos concursados. Além disso, afirmam que houve nomeações para cargos comissionados dentro da própria secretaria, o que reforçaria a percepção de que a falta de recursos não é a verdadeira motivação para o atraso.
Outro ponto que gera expectativa é a divulgação do Relatório Fiscal do segundo quadrimestre de 2025, marcada para 30 de setembro. Os candidatos acreditam que os números podem indicar uma redução no percentual de gastos com pessoal, fragilizando ainda mais o argumento do governo para adiar as nomeações.
Você precisa fazer login para comentar.